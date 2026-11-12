Πώς φτάσαμε στον αιφνιδιαστικό μίνι ανασχηματισμό -«Μηδενική ανοχή» το μήνυμα του πρωθυπουργού, μετά το φάουλ Τσαβδαρίδη

Τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, σχεδόν έξι μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, έφερε η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, με τον Βασίλη Σπανάκη να αναλαμβάνει υφυπουργός Ανάπτυξης, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο να επιστρέφει στο Υπουργείο Υγείας και τον Βαγγέλη Λιάκο να εισέρχεται για πρώτη φορά στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Εσωτερικών.

Παρότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανιζόταν κατηγορηματικός στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού, οι εξηγήσεις του κ. Τσαβδαρίδη σχετικά με τις καταγγελίες για εικονική συμμετοχή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο να λάβει μοριοδότηση στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν αξιολογήθηκαν ως επαρκείς, ώστε να εξασφαλίσουν την παραμονή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

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Η υπόθεση του κ. Τσαβδαρίδη, προκάλεσε εσωτερικούς κραδασμούς, με αποτέλεσμα η παραίτησή του να έρθει ένα 24ωρο μετά την συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, όπου ο παραιτηθείς υφυπουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας πως η κόρη του συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις και «πέρασε στο τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης».

Σε κάθε περίπτωση, οι άμεσες κινήσεις στην περίπτωση του βουλευτή Ημαθίας συνδέονται με το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει ο πρωθυπουργός για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα αλαζονείας, αλλά και συμπεριφορές που ενοχλούν τους πολίτες και «θολώνουν» το κυβερνητικό μήνυμα, στην τελευταία στροφή, μάλιστα, πριν τις εθνικές εκλογές.

Τη θέση του παραιτηθέντος Λάζαρου Τσαβδαρίδη στο πόστο του υφυπουργού Ανάπτυξης παίρνει ο οικονομολόγος Βασίλης Σπανάκης που από τον Ιούνιο του 2024 διατελεί υφυπουργός Εσωτερικών.

Στις αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Ανάπτυξης εντάσσεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με ρυθμιστικό ρόλο στον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς. Πρόκειται για ένα πεδίο αιχμής για την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που έχει προαναγγείλει νέες πρωτοβουλίες και περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων ενόψει της εορταστικής περιόδου. Το στίγμα που έχει δώσει η κυβέρνηση, εξάλλου, είναι πως δεν θα ανεχθεί φαινόμενα κερδοσκοπίας με αφορμή την αυξητική τάση στα λειτουργικά κόστη. Πολιτικά η επιλογή του Βασίλη Σπανάκη εξυπηρετεί και τη λογική της εντατικοποίησης της προβολής της προσπάθειας για τη συγκράτηση των τιμών.

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Όσον αφορά τη βιομηχανία, που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το υπουργείο Ανάπτυξης και συνολικά για την κυβέρνηση, αποφασίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες να υπαχθεί απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ενώ μέχρι πρότινος ανήκε στις αρμοδιότητες του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Το κενό που αφήνει στο Υπουργείο Εσωτερικών η μετακίνηση Σπανάκη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καλύπτει ο 35χρονος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Δυτικής Αττικής. Ο Βαγγέλης Λιάκος, προέρχεται από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ, και διανύει τη δεύτερη κοινοβουλευτική του θητεία και η είσοδός του του στο κυβερνητικό σχήμα συνδέεται με τη λογική του πρωθυπουργού να αξιοποίηση στελεχών από τη νέα γενιά.

Ο Βαγγέλης Λιάκος, ως αναπληρωτής γραμματέας της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε θετικά δείγματα γραφής στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, ενώ σχεδίασε τη την ψηφιακή πλατφόρμα «iKO» ένα χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινότητα των βουλευτών της ΝΔ, στην άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην παρουσίαση της ψηφιακής εφαρμογής είχε απευθύνει ομιλία στους βουλευτές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών εκλέγεται στη Δυτική Αττική, μια από τις περιφέρειες που σταθερά αποτελούν πρόκληση για την Νέα Δημοκρατία.

Έκπληξη αποτέλεσε η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στη θέση του υφυπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα στην ψυχική υγεία. Ο κ.Βαρτζόπουλος είχε παραιτηθεί από το ίδιο πόστο, καθώς το όνομά του συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίχως ωστόσο ο πρωθυπουργός να προχωρήσει σε αντικατάστασή του καθώς οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου του καλύφθηκαν εσωτερικά. Τον περασμένο Ιούλιο, η υπόθεση που τον αφορούσε τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης, όπως αντίστοιχα και για τους βουλευτές Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Λάκη Βασιλειάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

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Η επιστροφή Βαρτζόπουλου στο κυβερνητικό σχήμα, συνδέεται την ίδια ώρα, με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της κυβερνητικής παρουσίας στη Βόρεια Ελλάδα, και ειδικά στην εκλογική περιφέρεια της Β΄Θεσσαλονίκης, όπου πολιτεύεται ο υφυπουργός Υγείας, όπου η ΝΔ καταγράφει μειωμένη δυναμική σε σχέση με τις επιδόσεις της στις εκλογές του 2023.