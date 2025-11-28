Πώς εκλέγεται ο πρόεδρος του Eurogroup -Οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους και η διαδικασία - iefimerida.gr

Στις 11 Δεκεμβρίουθα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής του Eurogroup. Ένας από τους δύο υποψήφιους είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερράκης.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι υποψήφιος για επικεφαλής του Eurogroup μαζί με τον υπουργό Προϋπολογισμού και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία εκλογής του προέδρου του Eurogroup

Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Η θητεία του είναι 2,5 χρόνια.

Ο πρόεδρος του Eurogroup είναι εν ενεργεία υπουργός Οικονομικών και συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα εθνικά του καθήκοντα.

Στο πλαίσιο του Eurogroup, ο πρόεδρος έχει τον κεντρικό ρόλο του συντονιστή και του διαμορφωτή της ατζέντας. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις, καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση και διασφαλίζει τη συνέχεια του έργου της ευρωζώνης. Επιπλέον, καταρτίζει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασιών και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος αποτελεί επίσης τη «φωνή» της ευρωζώνης στα διεθνή fora. Εκπροσωπεί το Eurogroup σε συναντήσεις όπως το G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα διεθνή ή ευρωπαϊκά όργανα, αποτυπώνοντας τη συλλογική θέση των χωρών της ευρωζώνης σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικών εξελίξεων.