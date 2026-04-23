Πώς αποφεύχθηκε το αντάρτικο στη ΝΔ για τις άρσεις ασυλίας -Ποιοι παράγοντες άλλαξαν γνώμη στους διαφωνούντες βουλευτές - iefimerida.gr

Ικανοποίηση επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας, με το «μασάζ» του πρωθυπουργικού επιτελείου να φαίνεται πως απέδωσε καρπούς «μαζεύοντας» τις φυγόκεντρες τάσεις που είχαν αναπτυχθεί στην ΚΟ της ΝΔ.

Το κλίμα που καλλιεργήθηκε το τελευταίο διάστημα για την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών που αναφέρονταν στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έδειχνε πως αρκετά μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας διαφωνούσαν με την οριζόντια αντιμετώπιση όλων των υποθέσεων και προσανατολίζονταν να διαφοροποιηθούν από την γραμμή της υπερψήφισης των άρσεων ασυλίας για όλους τους συναδέλφους τους. Τρεις παράγοντες, ωστόσο, φαίνεται πως ήραν τις δεύτερες σκέψεις των προβληματισμένων βουλευτών και συσπείρωσαν τη «γαλάζια» ΚΟ, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί το γενικευμένο «αντάρτικο» που έδειχνε να αναπτύσσεται, με το αποτέλεσμα να κρίνεται καλύτερο από το αναμένομενο.

Και οι 13 βουλευτές ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους στις τοποθετήσεις τους

Ο πρώτος ήταν οι τοποθετήσεις των ίδιων των βουλευτών που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας (Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Τσιάρας, Κώστας Σκρέκας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Λάκης Βασιλειάδης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου) τοποθετήθηκαν από το βήμα της Ολομέλειας για τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στους φακέλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητώντας από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας.

Πώς πείστηκαν οι «γαλάζιοι» διαφωνούντες, παρά τις επιφυλάξεις τους

Οι 13 βουλευτές της ΝΔ απευθύνθηκαν στο Σώμα ζητώντας την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δικαιωθούν από την Ελληνική Δικαιοσύνη και να εξαφανίσουν οποιαδήποτε σκιά γύρω από το πρόσωπό τους και υπό αυτό το πρίσμα, οι «γαλάζιοι» διαφωνούντες, παρά τις επιφυλάξεις τους, σεβάστηκαν την επιθυμία των συναδέλφων τους και ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας.

Το κλίμα φάνηκε να γυρίζει ήδη από την περασμένη Τρίτη μετά και την ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε υψηλούς τόνους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ωστόσο γνωστοποίησε ότι θα υπερψηφίσει τις άρσεις των 13 συναδέλφων του, παρότι εκτίμησε ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αποτελούν συνήθη και διαχρονική πολιτική πρακτική.

Μια γενικευμένη ανταρσία θα προκαλούσε μείζον ζήτημα και νέο γύρο φθοράς για την κυβέρνηση

Ο δεύτερος παράγοντας που συνέβαλε στο να «γυρίσουν» οι επιφυλακτικοί βουλευτές της ΝΔ ήταν η γενικότερη δύσκολη συνθήκη, την οποία διανύει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Πηγή της κυβέρνησης έλεγε μετά το πέρας της ψηφοφορίας πως οι βουλευτές της ΝΔ παρότι είχαν σοβαρές διαφωνίες με τον συνολικό χειρισμό της υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαν πως μια γενικευμένη ανταρσία θα προκαλούσε μείζον ζήτημα και νέο γύρο φθοράς για την κυβέρνηση, εν μέσω μιας ήδη δυσχερούς συνθήκης. Ήδη οι πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας κατέγραψαν πολιτική ζημιά και πτώση των ποσοστών της ΝΔ, ενώ εκτιμήθηκε ότι η καταψήφιση της άρσης ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών θα έδινε την εντύπωση προσπάθειας συγκάλυψης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα αξιοποιούνταν από την αντιπολίτευση ώστε να πλήξει περαιτέρω την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Ο τρίτος παράγοντας ήταν το εντατικό «μασάζ» που ανέλαβαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, με στόχο την αποκλιμάκωση των αντιδράσεων.

Παρότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία και κατά συνέπεια δεν θα υπήρχαν συνέπειες για τις διαφοροποιήσεις, μια γενικευμένη ανταρσία θα προκαλούσε νέο κύκλο εσωστρέφειας στο κυβερνητικό στρατόπεδο, σε μια περίοδο που ο πρωθυπουργός μέσω θεσμικών πρωτοβουλιών επιχειρεί ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά της επταετούς διακυβέρνησης. Υπό αυτή τη διαπίστωση, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης και ο γραμματέας της ΚΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κλήθηκαν να διαχειριστούν τις λεπτές ισορροπίες στο εσωτερικό της ΚΟ και ενέτειναν τις επαφές με τους περίπου 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμφανίζονταν σε δημόσιες παρεμβάσεις τους αλλά και στις κατ' ιδίαν συζητήσεις προβληματισμένοι, υποστηρίζοντας ότι δεν στέκονται νομικά οι κατηγορίες που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ορισμένους συναδέλφους τους.

Την περασμένη Τρίτη, μια ημέρα πριν από την ψηφοφορία, πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη προετοιμασίας στο Μέγαρο Μαξίμου όπου τέθηκε στο επίκεντρο η αρχιτεκτονική της κυβερνητικής παρουσίας στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης, ο γραμματέας της ΚΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτναντζής, και οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της ΝΔ, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Καιρίδης. Στην εν λόγω σύσκεψη χαράχθηκε η στρατηγική της ΝΔ, με βασικό στοιχείο την απόσταση από τον τοξικό λόγο, τους χαμηλούς τόνους και την ψυχραιμία.

Ελάχιστοι οι απόντες

Παρά το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί για σημαντικό αριθμό διαρροών, το αποτέλεσμα της χθεσινής διαδικασίας ήταν οι βουλευτές που απείχαν από τη διαδικασία να μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, καθώς την αποχή επέλεξαν από τη Νέα Δημοκρατία ο Στέλιος Πέτσας, όπως είχε προαναγγείλει, και ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης. Από την ψηφοφορία απείχαν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς, Γιώργος Ασπιώτης, Παύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Ακόμη, η Κατερίνα Παπακώστα ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας για τον εαυτό της και καταψήφισε των υπολοίπων, ο Χαράλαμπος Αθανασίου ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία για τον ίδιο και υπερψήφισε των υπολοίπων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Τσιάρας απείχε από την ψηφοφορία για τον ίδιο, ενώ ο Νότης Μηταράκης επέλεξε την αυτοεξαίρεση, απέχοντας συνολικά από την ψηφοφορία εκτιμώντας ότι εφόσον τον αφορά θα ήταν σωστό να μην συμμετέχει.