Πορφυλένια Κανελλοπούλου: «Η ψήφος των πολιτών δεν είναι δεδομένη, τη διεκδικούμε καθημερινά» - iefimerida.gr

Στην πρώτη της συνέντευξη ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Πορφυλένια Κανελλοπούλου αναφέρθηκε στη συμμετοχή των νέων στην πολιτική, την ακρίβεια, το στεγαστικό και την προετοιμασία του κόμματος για τις εκλογές του 2027.



Παράλληλα, μιλώντας στο Ertnews τοποθετήθηκε σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την κυβερνητική προσέγγιση, προτεραιότητα των σχετικών παρεμβάσεων αποτελεί η προστασία των δανειοληπτών.



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Γιατί επέλεξε να ασχοληθεί με την πολιτική



Όπως εξήγησε, η γενιά της ήρθε από νωρίς αντιμέτωπη με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των μνημονίων, γεγονός που την έκανε να αντιληφθεί ότι η πολιτική δεν βρίσκεται μακριά από την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά επηρεάζει άμεσα τις επιλογές και το μέλλον τους.

Η ίδια σημείωσε ότι δεν της αρκούσε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να διατυπώνει απλώς απόψεις, αλλά επιθυμούσε να έχει ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή.

Παράλληλα, απέρριψε τον χαρακτηρισμό «απολιτίκ» για τη γενιά της, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα, αλλά επιλέγουν διαφορετικά κανάλια έκφρασης και συμμετοχής σε σχέση με το παρελθόν.

Αναφερόμενη, μάλιστα, στην επιλογή νέων προσώπων στις θέσεις των αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, επισήμανε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να έρθει το κόμμα πιο κοντά στις νεότερες ηλικίες.

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«Θέλουμε τα νέα παιδιά να δουν σε εμάς ένα μέρος του εαυτού τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι νέοι να αναγνωρίζουν στους εκπροσώπους της παράταξης ανθρώπους της δικής τους γενιάς, οι οποίοι βιώνουν παρόμοιες ανησυχίες και μπορούν να μεταφέρουν τις ανάγκες τους στο πολιτικό προσκήνιο.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για το στεγαστικό»



Απαντώντας σε ερώτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μισθούς, την ακρίβεια και την πρόσβαση στη στέγη, η νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναγνώρισε ότι οι δυσκολίες είναι υπαρκτές.

«Δεν μπορώ να πω σε έναν νέο άνθρωπο ή σε μια οικογένεια που δυσκολεύεται ότι το πρόβλημά της δεν είναι υπαρκτό και ότι η καθημερινότητα είναι εύκολη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πολιτών και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

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Όπως υποστήριξε, οι μισθοί έχουν αυξηθεί έξι φορές από το 2019, ενώ έχει καταγραφεί μείωση τόσο της συνολικής όσο και της νεανικής ανεργίας. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το στεγαστικό αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά συνιστά ευρύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω των οποίων, όπως ανέφερε, 25.000 νέα ζευγάρια έχουν αποκτήσει την πρώτη τους κατοικία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», με διευρυμένα κριτήρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, σημειώνοντας ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε στα 2.500 ευρώ για δύο φοιτητές που συγκατοικούν.

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Η ίδια, η οποία κατάγεται από τη Μεσσηνία, στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι της περιφέρειας, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστροφή δύο ενοικίων για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

«Δεν λέμε ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν και άλλα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να ενημερώνονται οι πολίτες για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι παρεμβάσεις για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση



Σχετικά με την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η κ. Κανελλοπούλου αναφέρθηκε στην παράταση των μέτρων στήριξης για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και στις παρεμβάσεις για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ανάσα στις ελληνικές οικογένειες και στις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

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«Δεν μπορώ να πω σε έναν συμπολίτη μας που δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του ότι η κατάσταση είναι εύκολη», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες, ώστε η στήριξη να φτάνει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους νέους που δημιουργούν το δικό τους νοικοκυριό και στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετη ενίσχυση, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τι είπε για το άρθρο 23 και τα κόκκινα δάνεια



Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, με αφορμή την απόσυρση του άρθρου 23, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

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Η κ. Κανελλοπούλου, η οποία είναι δικηγόρος, επιχείρησε να εξηγήσει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η προστασία των οφειλετών και η αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης.

Όπως εξήγησε, το άρθρο 23 αφορούσε τις διμερείς συμβάσεις ρύθμισης οφειλών μεταξύ δανειοληπτών και εταιρειών διαχείρισης, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εκτελεστό τίτλο για την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Υποστήριξε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν καταργούσε το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των οφειλετών, καθώς εξακολουθούσαν να έχουν τη δυνατότητα άσκησης ανακοπής στο πλαίσιο των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει το άρθρο 23.

«Είναι σημαντικό η κυβέρνηση να έχει τα μάτια και τα αυτιά της ανοιχτά, να ακούει τους επιστημονικούς φορείς, να ακούει τι είναι καλό για τον κόσμο και να προχωρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για το εάν θα στηρίξει τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, τις οποίες χαρακτήρισε ευεργετικές για τους οφειλέτες.

«Οι εκλογές την άνοιξη του 2027 – Η ψήφος δεν είναι δεδομένη»



Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο, με δεδομένο ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές αναμένονται την άνοιξη του 2027, η κ. Κανελλοπούλου υποστήριξε ότι η δραστηριότητα του κόμματος στην κοινωνία δεν εξαρτάται από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαχρονικά δεσμούς με την κοινωνία και τα στελέχη της βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους πολίτες, μέσα από περιοδείες και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις περιοδείες που πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στην πρόσφατη παρουσία στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος στην Ήπειρο.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι έτοιμη όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, ώστε να παρουσιάσει στους πολίτες τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αλλά και το πρόγραμμά της για την επόμενη.

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«Να κοιτάξουμε στα μάτια τους πολίτες, να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμά μας, να τους πούμε τι έχουμε κάνει για αυτούς και να τους παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την επόμενη θητεία», σημείωσε.

Κλείνοντας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προσέγγισης των νεότερων ηλικιών, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα κοινό που συχνά δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τον πολιτικό λόγο.

Η ίδια επανέλαβε ότι οι νέοι άνθρωποι δεν βρίσκονται έξω από την πολιτική, αλλά έχουν διαφορετικές προσδοκίες και ανησυχίες, τις οποίες τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να αφουγκράζονται.

«Θέλουμε να ακούσουν τι κάνουμε για τη γενιά μας. Αν δεν το πίστευα, δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή», κατέληξε.