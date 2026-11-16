Ο πολιτικός κόσμος τιμά την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου -«Η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες» είπε ο Κακλαμάνης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.



Από το πρωί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου πέρασαν τις πόρτες του Πολυτεχνείου στέλνοντας μηνύματα για την αυριανή επέτειο.



Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αφού κατέθεσε στεφάνι δήλωσε: «Η Βουλή σήμερα τιμά όλους όσους τον Νοέμβριο του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Σε καιρούς έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, όπου τα πολιτικά άκρα δοκιμάζουν τις αντοχές των δημοκρατικών κοινωνιών, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες. Για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχή εγρήγορση. Και του χρόνου».

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Άννα Διαμαντοπούλου: Αυτός ο τόπος συμβολίζει τους αγώνες των νέων κάθε γενιάς κάθε εποχής για δημοκρατία και για ελευθερία

Στεφάνι κατέθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία τόνισε ότι «αυτή η μέρα και αυτός ο τόπος συμβολίζουν τους αγώνες της νέας γενιάς , κάθε νέας γενιάς, κάθε εποχής για δημοκρατία και για ελευθερία. Γι' αυτό ανήκει στους νέους».



Λίγο μετά τις πύλες του Πολυτεχνείου πέρασαν Παύλος Χρηστίδης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Ράνια Θρασκιά, Κώστας Τσουκαλάς, Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιώργος Τσούμας, οι οποίοι κατέθεσαν, επίσης, στεφάνι.

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«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη ταινία. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Η γενιά του '73 έδωσε αγώνα για ελευθερία. Σήμερα μαζί με τη νέα γενιά παλεύουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια και θα τα καταφέρουμε» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου.

Στο μνημείο κατέθεσε στεφάνι και αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ο Διονύσης Τεμπονέρας.