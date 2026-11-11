Politicο: Ο Μητσοτάκης φέρνει στη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την προκλητικότητα της Άγκυρας - iefimerida.gr

Στο τραπέζι των ηγετών της ΕΕ φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την τουρκική προκλητικότητα, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει ενοχλήσει μόνο την Αθήνα αλλά και τις Βρυξέλλες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να το θέσει επί τάπητος στην άτυπη Σύνοδο στο Δουβλίνο στις 17 Νοεμβρίου.

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Το υπουργείο Εξωτερικών πριν από τρεις εβδομάδες αντέδρασε άμεσα στην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης «περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου».

Πρόσθεσε ακόμα πως «η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις».

Καταδίκη και από τους 27 της ΕΕ

Στη συνέχεια, την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε και η ΕΕ μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου.

«Η Κάγια Κάλας τόνισε πως η ΕΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την επικύρωση, στις 20 Οκτωβρίου 2026, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του ''Μνημονίου Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα'' του 2019.



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Η θέση της ΕΕ όσον αφορά το Μνημόνιο Κατανόησης είναι σταθερή και σαφής. Όπως διατυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και ανυπόστατο και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.



Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Μάχη με NAVTEX για το γαλλικό πλοίο που ξεκινά τις έρευνες για το καλώδιο

Μετά το μπραντ-ντε-φερ ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία με την έκδοση NAVTEX, το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» ξεκίνησε από το Ηράκλειο περίπου στις 18:30 της Τρίτης και από τότε κινείται στα ανοιχτά της Κρήτης.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση του ερευνητικού εξοπλισμού και τις αναγκαίες τεχνικές δοκιμές μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και προβλέπεται να κρατήσει περίπου 48 ώρες. Στη συνέχεια, το γαλλικό πλοίο θα στραφεί προς τα ανατολικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ερευνών.

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Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Κάσου προς το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, σύμφωνα πάντα με το γνωστό χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για το σημείο όπου η Τουρκία διεκδικεί δικαιώματα, επικαλούμενη το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Άγκυρα έχει ήδη εκφράσει τις θέσεις της μέσω αντι-NAVTEX, ενώ δεν αποκλείεται να εκδώσει και νέα ναυτική αναγγελία.

Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις της για τη δικαιοδοσία στις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών.

Οι επόμενες κινήσεις θα δείξουν εάν η Άγκυρα θα περιοριστεί στην προβολή των θέσεών της μέσω NAVTEX και διπλωματικών ανακοινώσεων ή εάν θα επιδιώξει να παρέμβει και επί του πεδίου.

