Politico: Η ΕΕ αποσύρει την πρόταση για «συνδεδεμένο μέλος» προς τον Καναδά -Την τροποποιεί μετά από αντιρρήσεις κρατών - iefimerida.gr

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαταλείπουν την ιδέα να προσφέρουν στον Καναδά καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» στο μπλοκ των 27 κρατών-μελών.

Σύμφωνα με το Politico, οι «27» ζητούν μια πιο ήπια διατύπωση, με δέσμευση για «όλο και στενότερη σύνδεση», ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ–Καναδά. Πρόκειται για πληροφορία που αφορά την τελευταία εκδοχή του σχεδίου κοινής δήλωσης, την οποία αναφέρει το δημοσίευμα.

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Επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, αναφέρει πως αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων «η Γερμανία, η Ελλάδα και η Γαλλία», αντιτάχθηκαν στην αναφορά σε καθεστώς συνδεδεμένου μέλους στο κοινό ανακοινωθέν που πρόκειται να εκδοθεί στο Μόντρεαλ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προτείνει αρχικά την ιδέα της «συνδεδεμένης συμμετοχής» του Καναδά στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, τον Σεπτέμβριο.

Σε προηγούμενο σχέδιο της κοινής δήλωσης αναφερόταν ότι η ΕΕ και ο Καναδάς θα επιδίωκαν να καθορίσουν, έως τη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Καναδά του 2027, την έννοια του «Συνδεδεμένου Μέλους», στο πλαίσιο μιας στενότερης συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων, όπως η ευημερία, η οικονομική ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία.

Τι αλλάζει στη διατύπωση του κειμένου

Στην νέα εκδοχή του κειμένου, η διατύπωση αλλάζει και θα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν μια ακόμη στενότερη σχέση και θα εργαστούν έως το 2027 για τον προσδιορισμό της έννοιας της «όλο και στενότερης σύνδεσης» του Καναδά με την ΕΕ, χωρίς όμως να φτάνει σε πλήρη ένταξη.

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Παρά τις διαφωνίες σχετικά με την ορολογία που θα περιγράφει τη μελλοντική σχέση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να υποχωρεί ως προς την πρόθεσή της να προσφέρει στον Καναδά μια σημαντικά διευρυμένη εταιρική σχέση.

«Το θετικό είναι ότι δεν έχει σημασία η συγκεκριμένη ονομασία ή ο όρος που θα χρησιμοποιηθεί», δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. «Αυτό που έχει σημασία είναι η διαφορά που θα κάνει στη ζωή των Καναδών».