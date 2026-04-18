Πολάκης για παραίτηση Λαζαρίδη: «Xαστούκι στο παρακράτος και στην ψευτοαριστεία του Μητσοτάκη» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ένα βίντεο από τα βουνά της Κρήτης σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε «κάνω αυτό το βίντεο στη διαδρομή από Χανιά για Σφακιά στο πανέμορφο οροπέδιο του Ασκύφου γιατί μόλις μου έστειλαν μήνυμα ότι παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης».

Παράλληλα τόνισε πως «το σημερινό είναι μια νίκη και ένα χαστούκι στο παρακράτος και την ψευτοαριστεία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το βίντεο του Παύλου Πολάκη για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη