Ποιος είναι ο Νίκος Τσάφος: Ο μέχρι πρότινος ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού αναλαμβάνει υφυπουργός Ενέργειας - iefimerida.gr

Ο Νίκος Τσάφος, ένα πρόσωπο με τεράστια εμπειρία σε θέματα ενέργειας, αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Τσάφος, ένας τεχνοκράτης υψηλού κύρους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιλέχθηκε από τον πρωθυπουργό σε πόστο που είναι απαραίτητο, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τον ανασχηματισμό. Ο μέχρι πρότινος ειδικός σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα ενέργειας είναι κάτοχος της έδρας James Schlesinger για την Ενέργεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον (CSIS).

Ποιος είναι ο Νίκος Τσάφος

Στο πλαίσιο της εμπειρίας του, έχει συνεργαστεί με πάνω από εκατό εταιρείες, οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις σε πάνω από 30 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής, εισόδου σε αγορές χωρών, ανάπτυξης πρότζεκτ και εμπορίας αερίου και LNG και σε μερικά από τα πιο περίπλοκα ενεργειακά έργα στον κόσμο.

Ο κ. Τσάφος είναι πρόεδρος και επικεφαλής αναλυτής της Enalytica, της εταιρείας την οποία ίδρυσε (μαζί με τον Janak Mayer) το 2014, με έδρα την Ουάσινγκτον και η οποία, όπως τονίζει, φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η ενεργειακή βιομηχανία εντοπίζει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Πριν την ίδρυση της Enalytica, ο κ. Τσάφος εργάστηκε επί επτάμιση χρόνια στην PFC Energy, με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, ενώ ήταν επικεφαλής και του τμήματος ερευνών για θέματα παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου της ίδιας εταιρείας.

Έχει υπηρετήσει στην Ελληνική Αεροπορία και πριν την στρατιωτική του θητεία είχε ασχοληθεί με τον κλάδο των επενδύσεων ελληνικών εφοπλιστικών εταιρειών σε κινεζικά ναυπηγεία.

Έχει αρθρογραφήσει εκτενώς για την ενέργεια σε μέσα όπως το Foreign Affairs, το National Interest , το EURACTIV, την Καθημερινή κ.α.. Επίσης, είναι τακτικός σχολιαστής επικαιρότητας: έχει αναφερθεί στους New York Times, The Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal, The Washington Post και στο Bloomberg και έχει εμφανιστεί στα CNN, NBC, BBC. , NPR, Al Jazeera κ.α. Έχει, επίσης, συγγράψει πολλά άρθρα σχετικά με την ελληνική κρίση: το blog που διατηρούσε από το 2010 ως το 2013 είχε καταχωρηθεί ως ένα από τα Κορυφαία Ευρωπαϊκά Οικονομικά Blog (“ Europe’ s Top Economic Blogs”) από το έγκριτο περιοδικό Social Europe Journal, ενώ το 2013 εκδόθηκε το βιβλίο του“ Beyond Debt: The Greek Crisis in Context”.

Από το 2016 έως το 2019, δίδαξε επίσης σε μεταπτυχιακό μάθημα για το φυσικό αέριο στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

Ο Νίκος Τσάφος είναι κάτοχος BA στις Διεθνείς Σχέσεις και στα Οικονομικά από το Boston University και MA στις Διεθνείς Σχέσεις από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies ( SAIS), ενώ είναι Professorial Lecturer στο Πρόγραμμα του SAIS για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και τους Φυσικούς Πόρους.