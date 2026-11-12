Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών, Ευάγγελος Λιάκος

Τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών ανέλαβε σήμερα ο Ευάγγελος Λιάκος. Είναι το νεότερο μέλος της κυβέρνησης, 37 ετών.

Η τοποθέτηση του Ευάγγελου Λιάκου στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών έγινε σήμερα (12/11), μαζί με τις τοποθετήσεις του Βασίλη Σπανάκη στη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης (πήρε τη θέση του παραιτηθέντος Λάζαρου Τσαβδαρίδη) και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στη θέση του υφυπουργού Υγείας.

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Ο 37χρονος Ευάγγελος Λιάκος (γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1989 στην Αθήνα) είναι μηχανολόγος μηχανικός, πολιτικός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Μεγάλωσε και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, απ' όπου απέκτησε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στην Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ διατηρεί το δικό του Τεχνικό Γραφείο στον Ασπρόπυργο.

Πολιτική σταδιοδρομία

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων ασχολήθηκε ενεργά με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Το 2016 ίδρυσε την Πολιτική Ακαδημία της ΟΝΝΕΔ, στην οποία διατέλεσε και διευθυντής.

Το 2015 συμμετείχε στις εθνικές εκλογές, ως υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε ηλικία 29 ετών, εξελέγη βουλευτής Β΄ Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019, όντας το νεότερο μέλος αυτής της σύνθεσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στις 18 Ιουλίου 2019 εξελέγη γραμματέας της Βουλής.

