 Πληροφορίες ότι το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου -Ο συμβολισμός της ημερομηνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες ότι το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου -Ο συμβολισμός της ημερομηνίας

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Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς

Πλησιάζει η ώρα της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντος του, είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος του.

Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί, όμως το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς έχει δεχτεί πυκνές εισηγήσεις να προβεί στην ανακοίνωση του κόμματός του μέσα στον Νοέμβριο και συγκεκριμένα στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Είναι η ημερομηνία κατά την οποία το 2009 ο κ. Σαμαράς είχε εκλεγεί στην ηγεσία της ΝΔ, κερδίζοντας στην εκλογική κούρσα τη Ντόρα Μπακογιάννη, με μεγάλη μάλιστα διαφορά και ποσοστό 50,06%,  έναντι 39,72% της αντιπάλου του.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός εξετάζει όλες τις εισηγήσεις για να καταλήξει στον χρόνο ανακοίνωσης του κόμματος του, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη περιοδείες σε εκλογικές περιφέρειες και πρόσφατα βρέθηκε στη Λάρισα

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