Πληροφορίες ότι η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της την επόμενη εβδομάδα - iefimerida.gr

Έντονη κινητικότητα και διεργασίες παρατηρούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς όλα δείχνουν πως είναι πολύ κοντά στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα η Μαρία Καρυστιανού να ανακοινώσει τον πολιτικό φορέα με τον οποίο θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άνθρωποι από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να υποστηρίζουν πως όλα είναι έτοιμα για τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος, την παρουσίαση του προγράμματος και των προσώπων που θα το στελεχώσουν.

Στόχος της Μ. Καρυστιανού να προλάβει τον Αλ. Τσίπρα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η Μαρία Καρυστιανού και οι συνεργάτες της επιθυμούν να προλάβουν τον Αλέξη Τσίπρα και να ανακοινώσουν πρώτοι τη δημιουργία κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου είχε δηλώσει πως «το κόμμα θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο, αλλά, αν χρειαστεί, και νωρίτερα».

Εξάλλου, μόλις χθες και με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, η Μαρία Καρυστιανού επανεμφανίστηκε, και με ανάρτησή της, εκτός από την επίθεση που έκανε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, έβαλε στο στόχαστρό της και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ενδεχομένως πάντως, και εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τις ανακοινώσεις, η Μαρία Καρυστιανού και οι συνεργάτες της να επιθυμούν την επίσπευση των διαδικασιών, διαβάζοντας και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της Interview (7/4/2026), στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού;», το 11,1% απαντά πολύ πιθανό, το 6,5% αρκετά πιθανό, το 8,7% λίγο πιθανό, το 73,5% καθόλου πιθανό και το 0,2% ΔΓ/ΔΑ.

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 10,9% απαντά πολύ πιθανό, το 4,6% αρκετά πιθανό, το 7% λίγο πιθανό, το 76,8% καθόλου πιθανό και το 0,7% ΔΓ/ΔΑ.

Ποια στελέχη θα έχει στο πλευρό της η Μαρία Καρυστιανού

Για την ώρα πάντως, το μόνο πρόσωπο που είναι δεδομένο πως θα βρίσκεται στο πλάι της Μαρίας Καρυστιανού στη μετάβασή της στην πολιτική είναι η εξ απορρήτων συνεργάτις της, δικηγόρος Μαρία Γρατσία. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως κεντρικό ρόλο θα έχει ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής ΚΚΕ, Συνασπισμού, ΠΑΣΟΚ στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές του '90, ο οποίος αναμένεται να έχει κρίσιμο ρόλο στα οργανωτικά.

Από το «Ξεκινάμε» στην ανακοίνωση-παρουσίαση κόμματος

Την 1η Απριλίου, ανήμερα των γενεθλίων της κόρης της, Μάρθης, η Μαρία Καρυστιανού με μια ανάρτηση στο Facebook είχε κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τη συμμετοχή της στις επόμενες εκλογές.

Με σύνθημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», η Μαρία Καρυστιανού είχε δώσει το περίγραμμα του νέου κινήματος, όπως το είχε χαρακτηρίσει, σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι το όνομα και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού σχηματισμού θα δημοσιοποιηθούν το επόμενο διάστημα - «σε σύντομο χρονικό σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρώτο σποτ

Παράλληλα, είχε αναρτήσει και ένα βίντεο με μία κλεψύδρα που μετράει αντίστροφα και ένα περιστέρι μέσα σε αυτό, το οποίο κρατάει ένα κλαδί ελιάς και... σπάει την κλεψύδρα, πετώντας μακριά.

Στον αέρα η ιστοσελίδα για το «Ξεκινάμε!»

Παράλληλα με την ανάρτηση στα social media, βγήκε στον «αέρα» του Internet και η ιστοσελίδα του κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού. Στην ιστοσελίδα γίνεται και μια περιγραφή των θέσεων και της ταυτότητας του κινήματος.

Πλέον, μένει να φανεί αν οι πληροφορίες περί κινητικότητας επαληθευτούν και την επόμενη εβδομάδα γίνουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον, καθώς αν ανακοινωθεί το κόμμα τότε θα μπει και στις μετρήσεις των επόμενων δημοσκοπήσεων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου.