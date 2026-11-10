 Πλεύρης: Μεταβαίνει στην Πολωνία προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης -Εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Μεταβαίνει στην Πολωνία προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης -Εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος

Ο Θάνος Πλεύρης
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Στην Πολωνία μεταβαίνει κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης (European Jewish Association - EJA), ο Θάνος Πλεύρης.

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα βρίσκεται στην Κρακοβία προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις και τις εργασίες της αντιπροσωπείας της Ένωσης με τίτλο «Τιμώντας το Παρελθόν - Διαφυλάσσοντας το Μέλλον».

Η διήμερη διοργάνωση, είναι αφιερωμένη στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος, στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και στην προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου, όπου θα γίνει επιμνημόσυνη τελετή, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τις εθνικές αντιπροσωπείες.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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