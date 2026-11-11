Πλεύρης για μεταναστευτικό: «Πρόβλημα η Λιβύη, μέτρα μεγαλύτερης κλιμάκωσης αν δεν συνεργαστούν» - iefimerida.gr

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε για τις μεταναστευτικές ροές στον Έβρο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «πρόβλημα» για το μεταναστευτικό τη Λιβύη και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία από την αφρικανική χώρα «θα πάρουμε μέτρα μεγαλύτερης κλιμάκωσης».

Για τον Έβρο, ο Θάνος Πλεύρης είπε στον ΣΚΑΪ «υπάρχει αύξηση 33% σε σχέση με το 2025, σε απόλυτους αριθμούς είναι 1.500 άνθρωποι. Σταθερά ο Έβρος έχει 6.000-8.000 τον χρόνο. Η αύξηση ήταν το καλοκαίρι».

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Για το Αιγαίο, τόνισε ότι είναι «σε ιστορικό χαμηλό με 8.300 αφίξεις το 11μηνο, 70% κάτω από πέρυσι».

«Μεγάλη αύξηση στις ροές από τη Λιβύη»

«Το πρόβλημα στο μεταναστευτικό είναι η Λιβύη. Υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη αν υπάρχει τυχόν εργαλειοποίηση λόγω τουρκολιβυκού μνημονίου. Η Λιβύη δίνει ροές από το 2024, το 2025 έδωσε 21.000, τώρα είμαστε στις 24.000 και έχουμε 1,5 μήνα ακόμα.

Από τον Αύγουστο παρατηρήθηκε αύξηση που κορυφώθηκε τον Οκτώβριο με 5.500 αφίξεις. Μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο χειροτέρευσε η συμπεριφορά από τη Λιβύη. Το πρόβλημα είναι ότι τα χρήματα τα παίρνει η δυτική Λιβύη ως η επίσημα αναγνωρισμένη κυβέρνηση».

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Όπως είπε, «αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Κρήτη 1.500 μετανάστες και έχουν περάσει 24.000. Αυτή τη στιγμή ακόμα και με την Κρήτη, οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 20.000 σε σχέση με πέρυσι».

Όπως εξήγησε, «το πρώτο θέμα είναι η διπλωματία, έχουν γίνει επαφές από ΥΠΕΞ και υπουργείο Ναυτιλίας, περιμένουμε ανταπόκριση από τη Λιβύη.

Το δεύτερο θέμα, όταν φτάνει κάποιος εδώ, τους πάμε ανάλογα με το προφίλ. Αν έχει μεταναστευτικό προφίλ πάει σε ανοιχτή δομή, αν όχι σε κλειστή».

Τέλος, προειδοποίησε πως «αν η συνεργασία με τη Λιβύη δεν επιτευχθεί, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μέτρα μεγαλύτερης κλιμάκωσης».