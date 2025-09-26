Πλεύρης για δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη: «Ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι κάθαρμα, δολοφόνος» - iefimerida.gr

«Ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι κάθαρμα, δολοφόνος που βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Η θέση του τρομοκράτη της «17 Νοέμβρη» Κουφοντίνα είναι στη φυλακή και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν», ανέφερε στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 36 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ο υπουργός είπε πως πρόκειται για έναν «εγκληματία δειλό» που κρυβόταν πίσω από τη σκανδάλη και δεν είχε το θάρρος ούτε να βλέπει τα θύματά του. Και συμπλήρωσε πως «απέδειξε ότι είναι απολύτως δειλός, όταν εκβίασε την ελληνική πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας του, που μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του, την σταμάτησε».

Απευθυνόμενος προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η «δική σας νεολαία ήταν εκείνη που έκανε πορείες με το σύνθημα «γεννηθήκαμε στις 17 Νοέμβρη» και ότι η κυβέρνησή σας του έδινε άδεια και τον θεωρούσε πολιτικό κρατούμενο».