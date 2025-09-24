 Πλεύρης: Αναγκαία η επανεξέταση των όρων παροχής ασύλου συνολικά από την Ευρώπη - iefimerida.gr
Πλεύρης: Αναγκαία η επανεξέταση των όρων παροχής ασύλου συνολικά από την Ευρώπη

Thanos Plevris
Thanos Plevris/Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 2019, υπερασπίζονται μια σκληρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα μιας πιο σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής: «Πέρα από την αυστηρότητα απέναντι στους παράνομους μετανάστες και τις επιστροφές, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι όροι παροχής ασύλου συνολικά από την Ευρώπη, καθώς και η ενεργητική αποτροπή στο πεδίο».

Όπως υπογράμμισε: «Το μεταναστευτικό δεν είναι ζήτημα αποτελέσματος από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν λύνεται μέσα σε δύο μήνες· απαιτεί συνολική στρατηγική. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει αναγκαιότητα στροφής τής ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη και να περιορίζεται μόνο στην κριτική για τις συνθήκες, την ώρα που οι ροές αυξάνονται».

Τι ανέφερε για Τραμπ και νέο νομοσχέδιο ο Πλεύρης

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι συμφωνεί με τη μεταναστευτική πολιτική του και προσέθεσε: «Η εγκληματικότητα στους αλλοδαπούς είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους ημεδαπούς. Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες, ενώ στην κοινωνία οι αλλοδαποί αντιστοιχούν μόλις στο 10%. Ένας στους δύο κρατουμένους είναι αλλοδαπός».

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο, επισήμανε ότι μετά την καθιέρωση του δόγματος «φυλακή ή επιστροφή» περίπου το 30% στις δομές φιλοξενίας εκδηλώνει προθυμία για οικειοθελείς επιστροφές.

Σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, τόνισε ότι στο οκτάμηνο καταγράφηκαν περίπου 28.000 παράνομες αφίξεις, εκ των οποίων οι 12-13.000 στην Κρήτη και τη Γαύδο. Σχεδόν το 40% προέρχεται πλέον από τη Λιβύη, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο παρατηρείται θεαματική μείωση, που τον Αύγουστο ξεπέρασε το 50% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα.

