Πηγές ΥΠΟΙΚ για ΠΑΣΟΚ: «Κατήγγειλε στα λόγια, υπερψήφισε στην πράξη»

Για «νέο κοινοβουλευτικό άθλο» του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο πηγές του υπουργείου Οικονομικών, ασκώντας κριτική στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η στάση του κόμματος στη Βουλή έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια αντιπολιτευτική του ρητορική, καθώς, παρά τις έντονες επικρίσεις που διατύπωσε, υπερψήφισε 11 από τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ σε τρία ακόμη επέλεξε να δηλώσει «παρών». «Κατήγγειλε στα λόγια, υπερψήφισε στην πράξη», σχολιάζουν χαρακτηριστικά οι πηγές του υπουργείου.



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«Από όλες τις διατάξεις που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να καταψηφίσει μόνο εκείνες που αφορούν τον «κουμπαρά» των παιδιών, τον νέο Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων, τον θεσμό που δημιουργεί αποταμιεύσεις για τη νέα γενιά. Μια πολιτική επιλογή που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα από ένα κόμμα που επικαλείται διαρκώς την πολιτική των ίσων ευκαιριών και την ανάγκη στήριξης των νέων».

Η «απόλυτη ισοπαλία»



Όσον αφορά στην αποτίμηση της στάσης του ΠΑΣΟΚ στα υπόλοιπα 36 άρθρα του νομοσχεδίου, οι πηγές σχολιάζουν ότι στην αποτίμηση της στάσης του ΠΑΣΟΚ στα υπόλοιπα 36 άρθρα του νομοσχεδίου «η κατανομή των ψήφων του ήταν απολύτως ισορροπημένη: 16 "ΝΑΙ", 16 "ΟΧΙ" και 4 "ΠΑΡΩΝ". Απόλυτη ισοπαλία. Ούτε ένα "ΝΑΙ" περισσότερο, ούτε ένα "ΟΧΙ" λιγότερο.

«Δύο νομοσχέδια μέσα σε λίγες ημέρες και το ίδιο πολιτικό παράδοξο. Όσο ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ , τόσο πληθαίνουν τα "ΝΑΙ" στην κάλπη», καταλήγει η ανακοίνωση.