Πηγές ΥΠΕΝ απαντούν στον Χ. Δούκα για τις Πολεοδομίες: Παρακάμπτουμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελθόντος - iefimerida.gr

Απάντηση στα πυρά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα δίνουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις υπηρεσίες δόμησης.

Νωρίτερα σήμερα ο Χάρης Δούκας κατηγόρησε την κυβέρνηση με αφορμή την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τις Πολεοδομίες, στο υπουργικό Συμβούλιο.



Ο δήμαρχος Αθηναίων επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης «να αφαιρέσει από τους δήμους τις Πολεοδομίες, το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να οργανώνουμε τις πόλεις μας, να βάζουμε κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίησης (βλέπε ΝΟΚ), να σχεδιάζουμε μαζί με τους δημότες πώς θα γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές».

ΥΠΕΝ για Πολεοδομίες: Επιλέγουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας χωρίς γραφειοκρατία

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχολιάζουν με αφορμή τα πυρά του Χάρη Δούκα ότι «η προστασία και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας κάθε πολίτη με διαφάνεια και ισονομία βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με την πρωτοβουλία αυτή επιτυγχάνουμε κάτι πολύ παραπάνω από μία γραμμική μετακίνηση υπηρεσιών δόμησης».

Όπως αναφέρουν «ενισχύουμε τη Δημόσια Διοίκηση, παρέχουμε πιο ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, ενοποιούμε τους κανόνες, που πλέον θα ισχύουν οριζοντίως για όλους. Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, παρακάμπτουμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τον κατακερματισμό, υπηρετώντας ουσιαστικά το δημόσιο συμφέρον. Επιλέγουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας με την οργάνωση του χώρου και την πλήρη ψηφιακή διαδρομή για τον κύκλο ζωής του ακινήτου, και όχι να περιχαρακωνόμαστε στο παρελθόν, τη δυσλειτουργία και τη γραφειοκρατία».