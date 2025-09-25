 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η άρνηση κλήσης του κ. Μυλωνάκη είναι ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η άρνηση κλήσης του κ. Μυλωνάκη είναι ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης

ΣΥΡΙΖΑ γραφεία
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με δηκτικό τρόπο σχολιάζουν την απόρριψη του αιτήματος του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την κατάθεση του Νικόλαου Σαλάτα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζει ανερυθρίαστα την τακτική της συγκάλυψης. Αρνήθηκε και σήμερα, παρά την κοινή πρόταση της αντιπολίτευσης για την άμεση κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Μια στάση προκλητική, μετά τη χθεσινή δήλωση του κ. Σαλάτα, ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμα μια "κακιά στιγμή" Εξεταστικής Επιτροπής

«Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης, μετά τη διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό αρκετών ακόμα κρίσιμων μαρτύρων. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμα μια "κακιά στιγμή" Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να προστατευθεί ο ίδιος και το στενό περιβάλλον του, πετώντας στα σκουπίδια τις υποκριτικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης στο "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», προσθέτουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ