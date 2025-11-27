Πηγές ΝΔ: Άμεση επανακλήτευση «Φραπέ» στην Εξεταστική μετά τις αποκαλύψεις για σχέσεις με τον Λ. Αντωνόπουλο του ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή ζητά η ΝΔ.

«Μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις σχέσεις του στενού φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και τέως προέδρου της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Λ. Αντωνόπουλου με την οικογένεια Ξυλούρη, οι οποίες προέκυψαν μετά από τις ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η Νέα Δημοκρατία ζητάει την άμεση επανακλήτευση του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, προκειμένου να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα», αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν ότι «εάν ο Γ. Ξυλούρης δεν προσέλθει στην Εξεταστική, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για την βίαιη προσαγωγή του, ενώ σημειώνουμε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήδη ερευνάται από την Εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από την πρώτη του άρνηση να καταθέσει».