Πιερρακάκης: Μπορεί ο Τσίπρας να κάνει rebranding, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησής του για τα funds - iefimerida.gr

Βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με όσα δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός για τα funds επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο τον αποκάλεσε «πατερούλη των funds».

Ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σημείωσε αναφερόμενος στον Αλ. Τσίπρα και στη δήλωσή του για τα funds ότι «καταγγέλλει μια διαδικασία που αυτός έφερε. Έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Μπορεί να κάνει rebranding, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησης του. Έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έφερε τα funds στην Ελλάδα».

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«Δίνει μία συνέντευξη προχθές στην οποία λέει ότι “ούτε ένα ευρώ δεν πέρασε στα funds επί των ημερών μου”, ρώτησα την Τράπεζα της Ελλάδος και μου είπαν 18 δισ. πριν το 2019. Μάρτιο του 2019. Το λέω στη Βουλή, βγαίνει το κόμμα του κ. Τσίπρα και αναγνωρίζει 375 εκατ. ευρώ. τελικώς περάσαν σε στεγαστικά δάνεια. Μας χωρίζουν 17 δισ. 625 εκατ. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα βοούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Θα τα θυμηθούν» σχολίασε ο Κυρ. Πιερρακάκης.﻿

Δουλειά μας είναι να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη

«Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή για να νομίζουν ότι μπορούν να παραγράψουν την ιστορία. Η Ελλάδα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Η λέξη αλήθεια είναι ετυμολογικά σημαίνει μη λήθη, να μην ξεχνάς. Η δουλειά μας είναι να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη ανεξάρτητα από το όπιο κόμμα εκπροσωπούμε» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπογράμμισε:

«Πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να θυμηθούμε ότι υπάρχουν συνεπείς δανειολήπτες πρέπει να τηρήσουμε ισορροπία στην οικονομία. Πρέπει να μην ξαναγυρίσει η Ελλάδα στην εικόνα στην οποία βρέθηκε και ταυτόχρονα πρέπει να βοηθηθεί όλος αυτός ο κόσμος που έχει τα δίκια του».