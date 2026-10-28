 Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης -Σύμβολο εθνικής ισχύος και ελευθερίας - iefimerida.gr
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Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης -Σύμβολο εθνικής ισχύος και ελευθερίας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης / INTIME: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
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Με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη κορυφώθηκαν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Μετά το πέρας της παρέλασης ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Η 28η Οκτωβρίου του 1940 μας θυμίζει ότι οι έννοιες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της εθνικής ακεραιότητας είναι έννοιες μη διαπραγματεύσιμες για εμάς. Έννοιες που αντηχούν μέσα στο χρόνο.

» Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή, είναι μια χώρα σταθερή, είναι μια χώρα η οποία δεν διαπραγματεύεται όλες αυτές τις έννοιες, δεν απειλείται από κανέναν και δεν απειλεί κανέναν. Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης και είναι σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας και ισονομίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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