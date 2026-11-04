Πιερρακάκης σε Ανδρουλάκη: Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να την βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά [βίντεο] - iefimerida.gr

Μετωπική σύγκρουση Πιερρακάκη-Ανδρουλάκη σημειώθηκε στην Ολομέλεια κατά την συζήτηση της τροπολογίας για τους δανειολήπτες.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας στα όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχικά ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, «για κάποιες διατάξεις που θα ψηφίσετε».

Πιερρακάκης σε Ανδρουλάκη: Μην γίνεστε Λαφαζανής για να την βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά

Αναφερόμενος στο κλίμα συναίνεσης που χρειάζεται, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «λέτε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Με ένα κομμάτι που είναι λογικό προφανώς συμφωνούμε, αλλά σε κάποια άλλα όπως περιέγραψα νωρίτερα... εντάξει... μην γίνεστε Λαφαζάνης για να την βγείτε στον Τσίπρα από τα Αριστερά».