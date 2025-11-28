 Πιερρακάκης: Από σήμερα η επιστροφή ενοικίου για 900.000 νοικοκυριά -Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Από σήμερα η επιστροφή ενοικίου για 900.000 νοικοκυριά -Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης / Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν από σήμερα να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους η επιστροφή ποσού ενός ενοικίου από το υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η διαδικασία πληρωμών ξεκίνησε και, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, η καταβολή των χρημάτων γίνεται αυτόματα χωρίς αιτήσεις.

Στην ανάρτησή του ο κύριος Πιερρακής τονίζει μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα» καταλήγει ο κ.Πιερρακάκης.

Η ανάρτηση του Κ. Πιερρακάκη

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ επιστροφή νοίκι Κυριάκος Πιερρακάκης δικαιούχοι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ