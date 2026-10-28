Πιερρακάκης από Σουφλί: Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, όταν είσαι στα σύνορα - iefimerida.gr

Στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς στο Σουφλί βρέθηκε το μεσημέρι ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ο υπουργός Οικονομικών, αφού συνομίλησε με τους αξιωματικούς και στρατιώτες, ανέφερε πως «είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι εδώ, στο Σουφλί, στην καρδιά του Έβρου».
«Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, όταν είσαι στα σύνορα. Η εθνική ασφάλεια, η εθνική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση» είπε ακόμη και πρόσθεσε: «Θέλω να εκφράσω ένα βαθύ ευχαριστώ και τον σεβασμό μας απέναντι σε όλους εσάς και να ευχηθώ για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας».
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