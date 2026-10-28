 Πιερρακάκης από Σουφλί: Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, όταν είσαι στα σύνορα - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης από Σουφλί: Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, όταν είσαι στα σύνορα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Σουφλί με στρατιωτικούς
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε το Σουφλί
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς στο Σουφλί βρέθηκε το μεσημέρι ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών, αφού συνομίλησε με τους αξιωματικούς και στρατιώτες, ανέφερε πως «είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι εδώ, στο Σουφλί, στην καρδιά του Έβρου».

«Το καθήκον και η αφοσίωση αποκτούν άλλο βάρος, το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, όταν είσαι στα σύνορα. Η εθνική ασφάλεια, η εθνική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία εξαρτώνται από τη δική σας αφοσίωση» είπε ακόμη και πρόσθεσε: «Θέλω να εκφράσω ένα βαθύ ευχαριστώ και τον σεβασμό μας απέναντι σε όλους εσάς και να ευχηθώ για ακόμη μια φορά χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κυριάκος Πιερρακάκης Σουφλί 28η Οκτωβρίου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ