Πιερρακάκης για πακέτο 2,2 δισ. ευρώ: «Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στην κοινωνία» -Νέες ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙA

Ως ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα οικονομικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί ποτέ από το βήμα της ΔΕΘ χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τις παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027.

Στο τέλος Νοεμβρίου εκατομμύρια πολίτες θα δουν «τι σημαίνει στην πράξη να επιστρέφει η πρόοδος της οικονομίας πίσω στην κοινωνία με την αυξημένη ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους, ενώ σχεδόν ένα εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου», είπε εισαγωγικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο ενίσχυσης του εισοδήματος. Ωστόσο παραδέχτηκε ότι «η ακρίβεια και το στεγαστικό πιέζουν» και ότι οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο.

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Ωστόσο η αντιπολίτευση δεν αναμένεται να στηρίξει το νομοσχέδιο επί της αρχής του, ενώ το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δηλώσει «παρών» και να υπερψηφίσει όποια μέτρα κρίνει ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Το νομοσχέδιο καταψηφίζουν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Ελληνική Λύση θα δηλώσει «παρών». «Παρών» προσανατολίζεται να δηλώσει και η ΝΙΚΗ. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί το μεσημέρι της Παρασκευής.

Από πού έρχονται οι πόροι

«Η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει 92 φόρους» υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημειώνοντας ότι τα νέα μέτρα δεν χρηματοδοτούνται από νέους φόρους, αλλά από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που αποφέρει πρόσθετα έσοδα 2,2 δισ. ευρώ τον χρόνο. «Κάποιοι πλήρωναν για όλους και κάποιοι απέφευγαν τις υποχρεώσεις τους», είπε, αναφερόμενος στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. «Με τους στοχευμένους ελέγχους αυτό αλλάζει», πρόσθεσε.

Για την ενέργεια, υποστήριξε ότι το “πακέτο” περιλαμβάνει 400 εκατ. ευρώ, με στόχο οι λογαριασμοί ρεύματος να μειωθούν έως και 30% την επόμενη τριετία. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση απάντησε ότι «είναι εύκολο να υπόσχεσαι περισσότερα, όταν δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη της πραγματοποίησης!».

Τα μέτρα για συνταξιούχους, εργαζόμενους και οικογένειες

Πιο συγκεκριμένα για τους συνταξιούχους ανέφερε ότι αυξάνεται η ενίσχυση από τα 300 στα 400 ευρώ, ενώ διευρύνεται και ο κύκλος των δικαιούχων. Για τους εργαζόμενους σημείωσε ότι από την 1η Απριλίου 2027 μειώνονται κατά μισή μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές, με το όφελος να πηγαίνει απευθείας στις αποδοχές τους.

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Όσο για τους δημοσίους υπαλλήλους αναφέρθηκε στο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ που θεσπίζεται, το οποίο χαρακτήρισε «ουσιαστικό βήμα για τον δάσκαλο, τον γιατρό».

Για τους πολύτεκνους ανέφερε ότι «για πρώτη φορά φορολογούμε την οικογένεια με βάση πόσα παιδιά έχει», ενώ μίλησε για «αλλαγή φιλοσοφίας» για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς καταργούνται οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, τις οποίες πληρούν εννέα στους δέκα επαγγελματίες, όπως είπε.

«Τελευταία ευκαιρία» για τα ακίνητα

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να διορθωθούν οι αποκλίσεις στα στοιχεία των ακινήτων. «Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στους πολίτες το κόστος μιας αδυναμίας που είχε το Δημόσιο, σε μια περίοδο που κάθε ευρώ μετράει», είπε ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθαρίζοντας ότι είναι άλλο είναι να έχει κάποιος αποκρύψει πλήρως ένα ακίνητο και άλλο να το έχει δηλώσει με λιγότερα τετραγωνικά. Με νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται ότι από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι τράπεζες και οι διαχειριστές πιστώσεων, ενώ πρόκειται, όπως τόνισε, για «την τελευταία ευκαιρία».

«Τα χρήματα ανήκουν αποκλειστικά στο παιδί»

Σχετικά με τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για «κουμπαρά ανηλίκων» ο υπουργός τόνισε πως θα συμβάλει στην προσπάθεια της οικογένειας να προσφέρει στα παιδιά της πιο πολλά από ό,τι είχε η προηγούμενη γενιά. «Από πότε η δυνατότητα αποταμίευσης αποτελεί προνόμιο των πλουσίων;

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Για κάθε ευρώ που κατατίθεται, η Πολιτεία θα προσθέτει άλλο ένα, μέχρι 1200 ευρώ ετησίως», όπως εξήγησε προσθέτοντας ότι «τα χρήματα ανήκουν αποκλειστικά στο παιδί!». «Η δική μου γενιά απλά έλαβε τον λογαριασμό από τους προηγούμενους», κατέληξε.