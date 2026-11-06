Δύο υποψήφιοι για τη διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ -Η δήλωση Πιερρακάκη - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε τις δύο υποψηφιότητες που κατατέθηκαν για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ.

Πρόκειται για τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος και τον Ολλανδό Κλάας Νοτ, οι οποίοι διεκδικούν τη θέση εν όψει της πρόωρης αποχώρησης της Λαγκάρντ στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Οι δύο υποψηφιότητες θα εξεταστούν στην προσεχή συνεδρίαση του Eurogroup, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

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Το προφίλ των δύο υποψηφίων

Ο Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος έχει διατελέσει διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024 και σήμερα είναι γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Ο Κλάας Νοτ διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη χάραξη της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.

Και οι δύο έχουν συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, με τον Νοτ να θεωρείται περισσότερο προσηλωμένος στη συγκράτηση του πληθωρισμού και τον Ντε Κος να έχει υποστηρίξει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στη νομισματική πολιτική.

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Πώς θα γίνει η επιλογή

Την τελική απόφαση θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ.

Για τον διορισμό απαιτείται ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, δηλαδή η υποστήριξη τουλάχιστον 16 από τα 21 κράτη της ευρωζώνης, τα οποία πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να καταλήξουν σε απόφαση ακόμη και στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, ώστε η μετάβαση στη νέα ηγεσία της ΕΚΤ να ολοκληρωθεί πριν από την αποχώρηση της Λαγκάρντ.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση



Ο πρόεδρος του Eurogroup υπενθύμισε ότι η διαδικασία ξεκίνησε αμέσως μετά την επίσημη γνωστοποίηση της πρόωρης αποχώρησης της Λαγκάρντ.

«Στις 29 Οκτωβρίου, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027», ανέφερε.

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Στη συνέχεια εξήγησε ότι ζήτησε από τα κράτη-μέλη να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 6 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας ότι υποβλήθηκαν μόνον οι υποψηφιότητες της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

«Στην επόμενη συνεδρίασή του, στις 9 Νοεμβρίου, το Eurogroup θα αποτυπώσει αυτές τις υποψηφιότητες», κατέληξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.