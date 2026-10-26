Πιερρακάκης: Ανταποκρινόμαστε σε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών της Καβάλας -Το τελωνείο φεύγει από τη σημερινή του θέση - iefimerida.gr

Επίσκεψη στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, πραγματοποιεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας Γιάννη Παναγιωτίδη και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τους οποίους συζήτησαν θέματα που αφορούν την τοπική οικονομία, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Πιερρακάκης: Ανταποκρινόμαστε σε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών της Καβάλας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη συνάτηση δήλωσε:

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«Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση που είχαμε εδώ, στο Επιμελητήριο Καβάλας, με τους παραγωγικούς φορείς. Η δουλειά μας είναι να είμαστε στο πεδίο, να ακούμε και να πράττουμε, στην Καβάλα όπως και σε κάθε γωνιά της χώρας. Ανταποκρινόμαστε από κοινού με την ΑΑΔΕ σε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών της Καβάλας: το τελωνείο, οι χώροι ελέγχου και αποθήκης, θα φύγουν από το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα.

Προτεραιοποιούμε [...] το βιοτεχνικό πάρκο ως βασική εναλλακτική. 'Αμεσα, έπειτα από τις αυτοψίες οι οποίες θα γίνουν, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το χρονοδιάγραμμα.

Αυτό που μπορώ σήμερα, όμως, να σας πω, είναι ότι θα είναι εξαιρετικά σύντομα. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στην αρχή: τη διαφορά την κάνουν οι πράξεις επί του πεδίου. Και η ανάπτυξη έχει νόημα όταν διαχέεται σε κάθε γωνιά της χώρας.

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Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με συγκεκριμένες λύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Παναγιωτίδης: Η σημαντικότερη ανακοίνωση για την περιοχή μας

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Γιάννης Παναγιωτίδης δήλωσε:

«Παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη, βρισκόμαστε στο Επιμελητήριο Καβάλας, όπου έγινε η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Έχει απαντήσει σε πολλά θέματα που απασχολούν την τοπική οικονομία, αλλά και γενικότερα την οικονομία. Νομίζω ότι φεύγουμε σοφότεροι και ευχαριστημένοι με αυτά που ακούσαμε. Το κυρίαρχο και η είδηση της ημέρας είναι η δήλωση για την απομάκρυνση του τελωνείου. Νομίζω, ένα σημαντικό έργο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τριάντα με σαράντα χρόνια, προσπαθεί η Καβάλα να απεγκλωβιστεί από τη λειτουργία του.

Νομίζω ότι σήμερα η ανακοίνωση του υπουργού για την απομάκρυνση και μάλιστα τη σύντομη απομάκρυνση στον χώρο του ΒΙΟΠΑ, στα κτίρια του ΒΙΟΠΑ, είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση για την περιοχή μας. Τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό».

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ΑΠΕ ΜΠΕ