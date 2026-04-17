Πέτσας: Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ -Τσουβάλιασμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - iefimerida.gr

Τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαχειρίζεται υποθέσεις που αφορούν βουλευτές στηλίτευσε ο Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας πως στις άρσεις ασυλίας θα ψηφίσει κατά περίπτωση.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα», ο βουλευτής και πρώην υπουργός με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, ξεκαθάρισε ότι στις επικείμενες ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας συναδέλφων του δεν σκοπεύει να ακολουθήσει οριζόντια προσέγγιση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέλιος Πέτσας υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχείρησε να επενδύσει πολιτικά σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, προσδοκώντας πολιτικά οφέλη, όμως, όπως είπε, η συζήτηση τελικά ανέδειξε την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός παρουσίασε στοιχεία και εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ, τον Economist και τη Διεθνή Διαφάνεια, τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δείχνουν ότι η Ελλάδα «έχει μεγάλη πρόοδο από το 2019», αν και παραμένουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση.

Πέτσας: Προχειρότητα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν συνάδει με το κύρος του θεσμού

Ο Στέλιος Πέτσας στάθηκε ιδιαίτερα στο μέρος της συζήτησης που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι εντοπίζει «μία προχειρότητα, η οποία δεν συνάδει με το κύρος του θεσμού». Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να θεωρείται επαρκής λόγος διαβίβασης δικογραφιών για βουλευτές «επειδή κάποιος προώθησε ένα μήνυμα» ή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα πολίτη και, με αυτή τη βάση, να ζητείται η άρση της ασυλίας τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τόνισε τη διάκριση μεταξύ βουλευτών και μελών της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι για τους υπουργούς η διαβίβαση δικογραφιών γίνεται αμελλητί, ενώ για τους βουλευτές, όπως υποστήριξε, θα έπρεπε να προηγείται αξιολόγηση.

Πέτσας: Στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας θα λειτουργήσω κατά περίπτωση, δεν θα ανεχτώ το τσουβάλιασμα

«Για τους βουλευτές έπρεπε να γίνει μια αξιολόγηση. Αυτή δεν την είδα. Είδα ένα τσουβάλιασμα, το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ότι «στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας την άλλη εβδομάδα, θα λειτουργήσω κατά περίπτωση, και δεν πρόκειται να ανεχτώ αυτό το τσουβάλιασμα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και σε αυτό που περιέγραψε ως «φοβικότητα» του πολιτικού συστήματος απέναντι στην επαφή των βουλευτών με τους πολίτες. Όπως είπε, η διαμεσολάβηση για καθημερινά και νόμιμα αιτήματα πολιτών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύποπτη πρακτική. «Εμείς έχουμε μία σχέση διαμεσολάβησης με τους πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε δεν μας ψηφίζουν», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι αυτή η λειτουργία αποτελεί «τον πυρήνα του άρθρου 62 του Συντάγματος, σχετικά με το λειτούργημα του βουλευτή».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η θέση του δεν αφορά παράνομες ενέργειες, αλλά «καθαρά αυτή τη διαμεσολάβηση» που προκύπτει από την επαφή των βουλευτών με πολίτες οι οποίοι ζητούν βοήθεια σε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως υποθέσεις με τον ΕΦΚΑ ή άλλες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αποτίμησή του για τη χθεσινή κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε επίσης ότι ο πρωθυπουργός ήταν «κατηγορηματικός» σε σειρά ζητημάτων, ενώ για το θέμα των υποκλοπών άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως είπε, για χρόνια είχε διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε παρακολουθηθεί μέσω Predator, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε χθες πως «δεν παρακολουθήθηκε», κάτι που, κατά τον Στέλιο Πέτσα, μεταβάλλει τα δεδομένα της δημόσιας συζήτησης.