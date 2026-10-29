Πέτσας: Στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη -Καλά κάνει ο πρωθυπουργός και βάζει ψηλά τον πήχη - iefimerida.gr

«Ο πρωθυπουργός καλά κάνει και βάζει ψηλά τον πήχη των εκλογών, αυτό απαιτεί δουλειά» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη.

Ο ίδιος μιλώντας την Πέμπτη στα Παραπολιτικά 90,1 και στους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα σημείωσε ότι εάν τελικά δεν προκύψει αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, η «δεύτερη κάλπη είναι μονόδρομος».

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Ειδικότερα, ερωτηθείς αν είναι εύκολη η κατάκτηση του 40% στις εκλογές, ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε ότι «δεν είναι ποτέ εύκολα τέτοια ποσοστά πόσο μάλλον όταν διεκδικείς την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολίτων για τρίτη φορά. Καλά κάνει ο πρωθυπουργός και βάζει ψηλά τον πήχη αλλά είναι ένας πήχης που για να προσεγγιστεί θέλει πολύ δουλειά ακόμα από εδώ που βρισκόμαστε τώρα».

«Πρέπει να έχουμε στόχο μίας κάλπης, στόχο για δεύτερη κάλπη έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν δεν προκύψει αυτοδυναμία είναι μονόδρομος η δεύτερη κάλπη για τους λόγους που έχουν πει τα άλλα κόμματα κι όχι τόσο εμείς για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει πάρει απόφαση συνεδρίου να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ επομένως ένας χώρος τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένας χώρος που θα μπορούσε να βρεθεί κοινός τόπος για μια προγραμματική σύγκλιση μετά από εκλογές δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σου άρα με ποιον να συνεργαστείς; Με τον κ. Βελόπουλο, με την κ. Λατινοπούλου ή δεν ξέρω με ποιον άλλο μπορεί να είναι στη Βουλή αύριο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε», τόνισε ο Στ. πέτσας και πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να συνεργαστεί ένα κόμμα λαϊκό με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι πουλάγανε κηραλοιφές για την φαλάκρα όντας οι ίδιοι φαλακροί ούτε επιστολές του Ιησού».

Για τον Κώστα Καραμανλή

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι «εγώ θα ήθελα όλους, ιδίως πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς να είναι κοντά συνεχώς, να δίνουν τη μάχη γιατί πιστεύω ότι τα κόμματα που έχουν μεγάλα ποσοστά στις εκλογές έχουν ισχυρότερη λαϊκή εντολή και μπορούν να υλοποιούν πιο εύκολα μεταρρύθμισες που έχει ανάγκη ο τόπος».

«Υπό αυτή την έννοια θα ήθελα ο Κ. Καραμανλής, ένας άνθρωπος που είναι κεφάλαιο για την παράταξη να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη παρέμβαση στα θέματα που μας απασχολούν» τόνισε ο κ. Πέτσας.

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Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Αναφερόμενος στη συζήτηση για το αν ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι «έχει πάρει τις αποφάσεις του ο Αντ. Σαμαράς, θα δημιουργήσει τον νέο πολιτικό φορέα τώρα αν αυτό θα μας πλήξει ή όχι το έχουμε εξηγήσει, δεν νομίζω ότι αξίζει να το συζητάμε όσο πλησιάζουμε στις εκλογές αλλά να φροντίζουμε να μην έχει ακροατήριο όποιος μας ασκεί κριτική από τα δεξιά δίνοντας απαντήσεις είτε στα θέματα της οικονομίας είτε της εξωτερικής πολιτικής. Όποια θέματα εγείρονται εμείς πρέπει να έχουμε πειστικές απαντήσεις και να στοχεύουν στο δικό μας κοινό που μας εμπιστεύτηκε».

Τέλος, κληθείς να απαντήσει για το αν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι «είναι ένα θέμα το οποίο πάντα πρέπει να το παλεύει όποιος κυβερνάει πολλά χρόνια, να μην αφήνει την οίηση να τον καταλάβει για να μπορεί να είναι προσγειωμένος στα πόδια και να δίνει λύσεις στα προβλήματα.

» Νομίζω ότι ήταν καλό ότι χτύπησαν εκείνες οι καμπάνες εκείνο το χρονικό διάστημα, ήμουνα κι εγώ ένας από αυτούς, νομίζω ότι το θέμα τώρα έχει τελειώσει και πάμε παρακάτω».