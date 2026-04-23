Πέτσας κατά Σκέρτσου: Καλό είναι πριν κάνουμε αφορισμούς, να έχουμε σκεφτεί λίγο τι έχουμε πράξει εμείς οι ίδιοι - iefimerida.gr

Καρφιά κατά του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου από τον «γαλάζιο» βουλευτή Στέλιο Πέτσα.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, και μεταξύ άλλων τόνισε πως «καλό είναι πριν κάνουμε αφορισμούς, να έχουμε σκεφτεί λίγο τι έχουμε πράξει εμείς οι ίδιοι», αφήνοντας αιχμές κατά του Άκη Σκέρτσου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί αποφάσισε να απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας

Αναφερόμενος στη χθεσινή ψηφοφορία τόνισε ότι «αποφάσισα να απέχω για να μην έρθω σε μια τελείως διαφορετική γραμμή από το κόμμα μου». Υποστήριξε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να μείνουν εκτός ψηφοδελτίων στην περίπτωση πρόωρων εκλογών. Σημείωσε ότι είναι υπέρ του σταυρού προτίμησης λέγοντας ότι είναι η πιο δημοκρατική διαδικασία.

Με αφορμή την αποχή του από τη χθεσινή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Πέτσας είπε: «Ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα, δεν ήταν κάποια έκπληξη, γιατί ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του είχε ταχθεί υπέρ της υπερψήφισης των προτάσεων για άρση ασυλίας. Επομένως, όσοι συνάδελφοι μπορεί να το σκεφτόντουσαν, αποφάσισαν να πάνε στη γραμμή που έδωσε ο πρωθυπουργός. Εγώ που είχα αντιρρήσεις και ενστάσεις και δεν είχα την ίδια άποψη για όλες τις υποθέσεις που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία, αποφάσισα να απέχω για να μην έρθω σε μια τελείως διαφορετική γραμμή από το κόμμα μου. Ήταν πάρα πολύ πρόχειρη αυτή η διαβίβαση της δικογραφίας, την οποία είδα. Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή, η οποία προστατεύεται από το άρθρο 62 του Συντάγματος», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι θα πρέπει να μείνουν εκτός των ψηφοδελτίων οι βουλευτές που δεν έχουν διαλευκανθεί οι υποθέσεις τους από τη Δικαιοσύνη, ο κ. Πέτσας απάντησε: «Δεν βρίσκω κανέναν λόγο να μείνει κανείς εκτός των ψηφοδελτίων. Θα ήταν μια κατάφορη αδικία σε βάρος τους και μια παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας για θέματα που δεν είναι θέματα διαφορετικά αλλά μόνο θέματα που εμπίπτουν στην πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα καρφιά για Σκέρτσο

Στη συνέχεια, κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση του κ. Σκέρτσου για τις πελατειακές σχέσεις ψηφοφόρων-βουλευτών, ο κ. Πέτσας είπε: «Είμαι αναφανδόν υπέρ του σταυρού προτίμησης, νομίζω ότι είναι η πιο δημοκρατική διαδικασία. Δεν πιστεύω ότι το θέμα του πελατειακού κράτους ή του ρουσφετολογικού ενδεχομένως προσανατολισμού που έχουν πολλοί οφείλεται στη νομοθετική εξουσία, αλλά σε έναν συνδυασμό πραγμάτων στο πολιτικό μας σύστημα, στο οποίο πρωτίστως ευθύνεται η εκτελεστική εξουσία. Καλό είναι πριν κάνουμε αφορισμούς, να έχουμε σκεφτεί λίγο τι έχουμε πράξει εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση απομόνωσης από τις πελατειακές σχέσεις διαφόρων τομέων της δημόσιας ασυλίας, ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση των κλήσεων που είναι αυτομαποιημένη, ένα άλλο τα ζητήματα των συντάξεων. Σιγά-σιγά, λοιπόν, να άρουμε αυτή τη διαμεσολάβηση που ενδεχομένως να υπάρχει ή να βάζει ανθρώπους σε πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους ρουσφετολογικές πρακτικές. Είναι καλύτερο να πράττουμε παρά να μιλάμε γι' αυτό το θέμα και να αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες. Το να το φορτώνουμε στη νομοθετική εξουσία και τους βουλευτές είναι λάθος».

«Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι κάτι πρέπει να γίνει στο πολιτικό μας σύστημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ πρωθυπουργοκεντρικό και γέρνει πολύ προς την εκτελεστική εξουσία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των τριών εξουσιών. Έχω προτείνει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση με επιστολή μου στον πρωθυπουργό από τον Φεβρουάριο και μέσα σε αυτές τις προτάσεις έχω και το ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του βουλευτή και του υπουργού, αλλά ένα καθολικό ασυμβίβαστο, ώστε να ξέρει ο βουλευτής ότι είναι βουλευτής και ο υπουργός που θα είναι εξωκοινοβουλευτικός να ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι βουλευτής, τουλάχιστον να περάσουν κάποιες θητείες», κατέληξε.

