Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος.

Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει, ανάμεσα στα άλλα, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

Ποιος ήταν ο Στέφανος Μάνος

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 1939. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

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Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, εργάστηκε για έντεκα χρόνια στον επιχειρηματικό χώρο. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική ζωή επί δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής διαδρομής του ανέλαβε κυβερνητικές θέσεις στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Γεωργίου Ράλλη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Διετέλεσε υφυπουργός Δημοσίων Έργων, υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την αναμόρφωση της Πλάκας, την υπογραφή της σύμβασης για το Μετρό, τον σχεδιασμό της Αττικής Οδού και την καθιέρωση της απόσυρσης των ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Το 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων, με έμβλημα τον «μαινόμενο ταύρο», επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν αυτόνομο πολιτικό χώρο με καθαρά φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό.

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Το 2009 υπήρξε συνιδρυτής της Δράσης, συνεχίζοντας να παρεμβαίνει μετά την αποχώρησή του από την πρώτη γραμμή της κοινοβουλευτικής πολιτικής.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια σχολίαζε συστηματικά τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, ασκώντας κριτική τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στην αντιπολίτευση. Παρέμεινε συνεπής στις απόψεις του για μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, περιορισμό του πελατειακού συστήματος και βαθιές αλλαγές στην ελληνική οικονομία.

Ο Στέφανος Μάνος είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. Ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

