Πέθανε σε ηλικία στα 40 ετών η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Σε ηλικία 40 ετών έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου.

Η εκλιπούσα ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένη και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.

Δικηγόρος με καταγωγή από την Κυπαρίσσια, η Αριστέα Καζάκου διέθετε πλούσιο κομματικό και επιστημονικό βιογραφικό. Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στη Μεσσηνία, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο της Δικαιοσύνης, συμμετέχοντας ενεργά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Υπήρξε επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων, αφήνοντας το αποτύπωμά της τόσο στον πολιτικό όσο και στον επιστημονικό χώρο.

Η συλλυπητήρια δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.

Μαχήτρια ως το τέλος.

Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.

Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της.»