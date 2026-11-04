Περιοδείες Ανδρουλάκη σε Μεσσηνία και Αρκαδία - iefimerida.gr

Περιοδείες σε Μεσσηνία και Αρκαδία θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη 5/11 στις 12:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ (ξενοδοχείο Elite City Resort, Ναυαρίνου 237, Καλαμάτα)
Στις 18:00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με νέες και νέους (Bistroteca, πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 18, Καλαμάτα)
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
- 10:00 Επίσκεψη στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας (*δεν επιτρέπεται η τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη)
- 11:30 Περιοδεία στη Μεγαλόπολη
- 12:00 Συζήτηση με κατοίκους και φορείς στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Μεγαλόπολης
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