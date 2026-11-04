Περιοδείες Ανδρουλάκη σε Μεσσηνία και Αρκαδία - iefimerida.gr

Περιοδείες σε Μεσσηνία και Αρκαδία θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη 5/11 στις 12:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ (ξενοδοχείο Elite City Resort, Ναυαρίνου 237, Καλαμάτα)

Στις 18:00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με νέες και νέους (Bistroteca, πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 18, Καλαμάτα)

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου