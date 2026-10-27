Μητσοτάκης για «Χωριάτικο» και Pizza Fan: Συγκρουστήκαμε με τα μεγάλα ψάρια -Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αλαζονείας έως τις εκλογές - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε από το Νέο Αγιονέρι του Κιλκίς απάντησε σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν αγγίζει τα «μεγάλα ψάρια» της φοροδιαφυγής, επικαλούμενος δύο μεγάλες υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, του «Χωριάτικου» και της Pizza Fan.

Παράλληλα έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη ότι δεν θα ανεχθεί φαινόμενα αλαζονείας στην πορεία προς τις εκλογές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σε πολίτες ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπενθύμισε ότι η συγκεκριμένη μάχη είχε τεθεί ως πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα από το 2023. «Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς.

Μας λέγαν “γιατί δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια;”. Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», επισημαίνοντας ότι η δημιουργία της πριν από δύο χρόνια έχει συμβάλει στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων.

«Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αλαζονείας»

Στη συνέχεια και μιλώντας για την πορεία προς τις κάλπες είπε πως προϋπόθεση είναι η διαρκής επαφή των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών με την κοινωνία. «Πρέπει να ακούμε τους πολίτες που έχουν προβλήματα. Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές».

Μέτρα στήριξης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να στηρίζει τα νοικοκυριά απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις.

Όπως υποστήριξε, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει τα αναγκαία αποθέματα για παρεμβάσεις στήριξης, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αναγκάζονται να αυξάνουν φόρους.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο αγροτικό πετρέλαιο και στα προβλήματα των επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνητικές επιλογές έχουν ως γνώμονα τη στήριξη της κοινωνίας και τη βελτίωση των προοπτικών των πολιτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον «το μαύρο πρόβατο» στις Βρυξέλλες, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φρεγάτα «Κίμων» στη Θεσσαλονίκη και η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Με αφορμή την αυριανή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα παραστεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδύσεις για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και στο ενδιαφέρον των πολιτών για τη φρεγάτα «Κίμων».

«Με συγκίνηση είδαμε τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν ώρες για να επισκεφθούν αυτό το κόσμημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αμυντικές επενδύσεις «ήταν μόνο η αρχή».

Προανήγγειλε μάλιστα ότι στην παρέλαση θα παρουσιαστούν πολλά καινοτόμα συστήματα, περιγράφοντας την Ελλάδα ως μια χώρα που επιμένει στον διάλογο, αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

«Δεν ζούμε σε κανονικούς, φυσιολογικούς καιρούς», υπογράμμισε, συνδέοντας τις διεθνείς αναταράξεις με τη σημασία της πολιτικής εμπειρίας και του διεθνούς κύρους της χώρας ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια»



Ο Πρωθυπουργός έθεσε και τον εκλογικό πήχη της Νέας Δημοκρατίας για την άνοιξη του 2027, αξιοποιώντας μια αναφορά στις υψηλές θερμοκρασίες. «Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο από το να έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα, όπως είπατε και εσείς, στις εκλογές του 2027. Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πορείας και στην επιστροφή σε προηγούμενες εποχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη επιλογή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακυβερνησίας μετά τις εκλογές.

«Η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι προτεραιότητα»

«Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πρώτη προτεραιότητα πολιτικής», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στον νέο Οίκο Ευγηρίας του Κιλκίς.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και τον βουλευτή Κιλκίς Γιώργο Γεωργαντά, επισκέφθηκε τον νέο Οίκο Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, μετά από δέσμευση της κυβέρνησης, και αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον νέο Οίκο Ευγηρίας του Κιλκίς ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον επικεφαλής του Κέντρου Θανάση Μασλαρινό και τον προϊστάμενο της δομής Συμεών Πουμπουρίδη στη μονάδα, η οποία διαθέτει 50 κλίνες και παρέχει φαρμακοϊατρική περίθαλψη, νοσηλεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, στέγαση και διατροφή στους 38 φιλοξενούμενους, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ την κα υπουργό, αλλά και τον κ. αντιπρόεδρο της Βουλής, γιατί με πολύ μεγάλη επιμονή κατάφεραν επιτέλους και έκλεισαν μία ανοιχτή πληγή για το Κιλκίς. Θυμάμαι το 2019 τον βουλευτή μας Γιώργο Γεωργαντά να αναφέρεται σε αυτό το μισοτελειωμένο κτίριο, το οποίο είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2006.

Με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πολύ μεγάλη επιμονή και μετά τη δημιουργία και του Υπουργείου Οικογένειας & Κοινωνικής Συνοχής, που ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο αυτό, βρισκόμαστε σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε ένα πλήρως λειτουργικό, δημόσιο γηροκομείο, το οποίο φροντίζει ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες της ευρύτερης περιοχής του Κιλκίς, με 30 εργαζόμενους, οι οποίοι, με πολλή αγάπη, με πολύ μεράκι, ανταποδίδουν στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας αυτά τα οποία και αυτοί με τη σειρά τους μας προσέφεραν σε μία άλλη εποχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να κάνω επίσης μία ξεχωριστή μνεία στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η πρόεδρος της οποίας ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μου, ώστε να μπορέσει να εξοπλιστεί το γηροκομείο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και λειτουργικά έπιπλα, τα οποία επέτρεψαν και στο γηροκομείο σήμερα να λειτουργεί, όπως ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει και όπως το είχαμε οραματιστεί.

Όπως είπε και η κα υπουργός, σε μία κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα, η οποία γερνά, η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας καθίσταται πια πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής.

Και αυτή εδώ η δομή στο Κιλκίς, θα έλεγα ότι είναι μία εικόνα από ένα μέλλον, το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί, με πολλές περισσότερες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, με υποστήριξη για τους χρονίως πάσχοντες, με περισσότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες τις οποίες η κυβέρνηση θέτει πολύ ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα.

Οπότε και πάλι, θερμά συγχαρητήρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά με γνήσια αγάπη περιθάλπουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και με το καλό σε πολλά ακόμα, τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε από την πλευρά της:

«Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια καλωσορίζουμε σήμερα τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο γηροκομείο του Κιλκίς. Ένα έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2006, αλλά με τρομερή ταλαιπωρία κατάφερε, μετά από την ανάληψή του το 2019 από αυτή την κυβέρνηση, να ολοκληρωθεί τώρα.

Τριάντα οκτώ ηλικιωμένοι και χρονίως πάσχοντες σήμερα, με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια, προσοχή και φροντίδα, φιλοξενούνται στο Κιλκίς, στο κέντρο αυτό, που και με πολύ μεγάλη προσπάθεια του αντιπροέδρου της Βουλής, του Γιώργου Γεωργαντά, ολοκληρώθηκε.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρωθυπουργό, ο οποίος από το 2019 έβαλε ως σπουδαία προτεραιότητα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, να έχουμε ένα αμιγώς δημόσιο γηροκομείο, που με φροντίδα προσέχει τους ανθρώπους μας, εδώ, στο ακριτικό Κιλκίς και μπορούμε με τους εργαζομένους μας, 30 εργαζομένους, προσωπικό φροντίδας, που καθημερινά δίνουν στοργή στους ανθρώπους μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε για την τρίτη ηλικία, για τις οικογένειες, γι' αυτούς που μας πρόσεξαν, μας μεγάλωσαν και τους ανταποδίδουμε. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς τη δική σας επιμονή και στήριξη, δεν θα τα είχαμε καταφέρει».

Σε στάδιο ολοκλήρωσης σημαντικά έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν τις παραγωγικές δυνατότητες

Πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού ήταν το εργοτάξιο στο οδικό τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων της Ασσήρου και της Νέας Σάντας, με το οποίο αναβαθμίζεται η σύνδεση Κιλκίς - Θεσσαλονίκης σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Το συγκεκριμένο τμήμα, συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομου και 26 χιλιομέτρων παράπλευρου δικτύου, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη σύνδεση Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε παραγωγικές και βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γεωργαντά, ενημερώθηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη νέα μονάδα της γεωργικής επιχείρησης «Μανιτάρια Κεχαγιά», όπου ξεναγήθηκε στη γραμμή παραγωγής, περνώντας από την τυποποίηση και τους θαλάμους ανάπτυξης των μανιταριών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, επίσης, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Zincometal ΑΕ», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών για την οδική ασφάλεια, απασχολώντας περισσότερους από 130 εργαζόμενους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις διαδικασίες παραγωγής και την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης στην Ευρώπη και την Αφρική, όπως και για τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα στο εσωτερικό.

AΠΕ-ΜΠΕ