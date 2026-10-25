Πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: Στο Α' Νεκροταφείο η οικογένειά της, παρών ο Ανδρουλάκης - iefimerida.gr

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά και σήμερα, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, τελέστηκε μνημόσυνο.

Από νωρίς, στο μνήμα της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έφτασαν και άφησαν λουλούδια ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, και ο γιος της, Γιώργος Γεννηματάς-Τσούνης.

Στο Α' Νεκροταφείο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, καθώς και οι Δημήτρης Μάντζος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Απόστολος Κακλαμάνης, Κώστας Σκανδαλίδης, 'Αννα Διαμαντοπούλου, Κώστας Γείτονας, Χρήστος Πρωτόπαπας, Μιχάλης Καρχιμάκης, Χρήστος Κακλαμάνης, Μιχάλης Αεράκης, Νίκος Σαλαγιάννης, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Σταύρος Αρναουτάκης.

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«Σήμερα τιμούμε με αγάπη και συγκίνηση τη μνήμη της μητέρας μας, Φώφης Γεννηματά, μιας γυναίκας που με το παράδειγμά της έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο σε τρεις σπουδαίες αξίες: την ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια. Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας, και η αξιοπρέπεια, ηθική και ανθρωπιά που έδειξε τόσο στην πολιτική όσο και στη ζωή της θα είναι για πάντα μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη. Ευχαριστώ πολύ», ανέφερε ο γιος της μετά το μνημόσυνο.

Ανδρουλάκης: Μας λείπει

«Η Φώφη Γεννηματά μάς λείπει πολύ. Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα, που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορεί να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα. Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπειά της. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη, διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη»



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Παύλος Χρηστίδης: «5 χρόνια μετά, μας λείπει πολύ»

«Θάρρος. Δύναμη. Αυτοθυσία. Ανιδιοτέλεια». Με αυτές τις λέξεις τιμά τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό της, ο συνεργάτης της Παύλος Χρηστίδης, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο κ. Χρηστίδης αναφέρεται στη γυναίκα που, όπως τονίζει, έβαζε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», ηγήθηκε με το παράδειγμά της και αγωνίστηκε σε όλη της τη ζωή για τις αξίες της, την πατρίδα και την παράταξή της, την οποία αποκαλούσε «το σπίτι μας».

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«Η παρακαταθήκη της λάμπει παντού γύρω μας», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της παραμένει ζωντανή στη μνήμη, στους αγώνες και στην πίστη πως η πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα όταν υπηρετεί τον άνθρωπο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Χρηστίδης εκφράζει το συναίσθημα που εξακολουθεί να ενώνει όσους τη γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί της: «5 χρόνια μετά, μας λείπει πολύ».