Στη ΜΕΘ διασωληνωμένος για 5η ημέρα ο Μυλωνάκης, κρίσιμη αυτή η εβδομάδα για τον υφυπουργό - iefimerida.gr

Πέντε ημέρες νοσηλευόμενος και διασωληνωμένος, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, συμπληρώνει σε λίγες ώρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου της Αθήνας «Ευαγγελισμός», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία εξεδήλωσε το πρωί της περασμένη Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχει γράψει κατ’ επανάληψη το iefimerida, η τρέχουσα εβδομάδα είναι η πολύ κρίσιμη για τον Γιώργο Μυλωνάκη, καθώς η έκτη και η έβδομη ημέρα της νοσηλείας του στη ΜΕΘ του ιδρύματος είναι οι ημέρες στις οποίες θα κορυφωθεί το ενδεχόμενο ο ίδιος να εκδηλώσει το απευκταίο μαζικό εγκεφαλικό οίδημα, ενώ ο κίνδυνος να αναπτύξει δευτερογενές ισχαιμικό επεισόδιο φτάνει ακόμη και μέχρι την 14η ημέρα της νοσηλείας του στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Σημειώνεται, πάντως, ότι κάθε ημέρα, την οποία ο Γιώργος Μυλωνάκης περνά χωρίς μείζονες επιπλοκές στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» αποτελεί κέρδος για τον ίδιο και την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, ενώ δίνεται επίσης ο αναγκαίος χρόνος στον ασθενή, προκειμένου ο εγκέφαλός του να απορροφήσει την υπαραχνοειδή αιμορραγία, η οποία έχει προκληθεί από την ρήξη του εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Αναμένεται νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Λογικά, η διοίκηση του «Ευαγγελισμού» αναμένεται να εκδώσει σήμερα, αργότερα εντός της Δευτέρας 20 Απριλίου, το τρίτο διαδοχικό ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.