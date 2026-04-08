Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλαν δικαστική προσφυγή κατά Σεβαστίδη: «Χυδαιολόγοι, συκοφάντες, δερβέναγες» - iefimerida.gr

Νέα «πυρά» σε βάρος της κυβέρνησης, του Γιώργου Φλωρίδη και του Χριστόφορου Σεβαστίδη εξαπέλυσαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν για τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών παρουσία των συγγενών θυμάτων των οικογενειών οικογενειών Ρούτσι, Παπαγγελή, Δουρμίκα και Γεωργούση, αναφέρθηκαν εκτενώς και στις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για «κυβερνητική και κρατική προπαγάνδα, που επιχειρεί να μπαζωθεί υπόθεση» και να αναφέρεται σε «21 παραβιάσεις της δίκαιης και δημόσιας δίκης».

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη, αλλά και στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κατά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη για τις ανακοινώσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

«Θα υποβάλω πειθαρχική αναφορά για ανάρμοστη και αναιδή συμπεριφορά και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και θα στείλω όλες τις ανακοινώσεις και εξυπνάδες του στα διεθνή παρατηρητήρια», ανέφερε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και χαρακτήρισε τον Χρ.Σεβαστίδη «σωματειάρχη» και «δραγουμάνο» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Μπαζώνεται η υπόθεση, μπαζώνεται ο χώρος, μπαζώνεται η δικογραφία μπαζώνεται η ενημέρωση. Θέλουν να σκοτώσουν τη μνήμη τους και την δικαιοσύνη. Βασικός ένοχος του εγκλήματος Τεμπών είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι υπουργοί του, Καραμανλής και Τριαντόπουλος», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επίθεση Κωνσταντοπούλου και στον πρόεδρο του ΔΣΑ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, στηλιτεύοντας το ότι η αίθουσα του ΔΣΑ δεν παραχωρήθηκε εξ αρχής για την συνέντευξη τύπου, αλλά αποφασίστηκε μετά από ψηφοφορία του Δ.Σ. διά περιφοράς. «Για πρώτη φορά κινητοποιήθηκαν γρανάζια και εντός του ΔΣΑ» σημείωσε η κα Κωνσταντοπούλου αποδίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και λέγοντας πως ο πρόεδρος του ΔΣΑ στην ίδια αίθουσα έδωσε βήμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης. «Ο Υπουργός που είχε πει «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», που είπε «τέρμα τα Τέμπη, τέρμα οι κλάψες», που πραγματοποιεί οργιώδεις παρεμβάσεις, ήταν ευπρόσδεκτος αυτός ο τύπος μετά βαΐων και κλάδων από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ να μιλήσει σε αυτήν την αίθουσα, αλλά δεν ήμασταν εμείς», ανέφερε.

Ο Ν.Κωνσταντόπουλος έκανε λόγο για «ενορχηστρωμένη» επίθεση σε βάρος του ιδίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και τον πρόεδρο του ΔΣΑ, «με βαναυσότητα ύβρεων από έναν μη εκλεγμένο υπουργό, που τον τοποθέτησε ο πρωθυπουργός ως «μεταρρυθμιστή» και «δερβέναγα»των δικαστών και της δικαιοσύνης και από έναν δικαστή που δεν έχει το ύφος και το ήθος δικαστή».

Ο Ν.Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε σε συμπεριφορές που προσβάλλουν την Δικαιοσύνη και χαρακτήρισε «χυδαιολόγους», «συκοφάντες» και πρόσωπα που «εξυπηρετούν ίδια και αλλότρια συμφέροντα» και έχουν στόχο, όπως είπε, «να επιβληθεί κατασταλτικός απαγορευτικός περιορισμός των δικηγορικών δικαιωμάτων».

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Εκστρατεία εξόντωσης της Ζωής

Σημείωσε δε πως υπάρχει «από κοινού εκστρατεία εξόντωσης της Ζωής και εμένα και άλλων δικηγόρων μόνο και μόνο με σκοπό να υπάρχουν πρόθυμοι να συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις και είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία εναντίον όσων δεν συμφωνούν».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «21 παραβιάσεις της δίκαιης και δημόσιας δίκης», αναφερόμενη μεταξύ άλλων «στην παραβίαση της αρχής της δημοσιότητας, στην έλλειψη προσβασιμότητας από όλους τους πολίτες στην δικαστική αίθουσα, στον πρωτοφανή αστυνομικό έλεγχο και στη βία από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι».

«Θα έπρεπε να υποδέχονται τους συγγενείς στο δικαστήριο γονατιστοί με ένα λουλούδι, αλλά χυδαιολογούν και τολμάνε να λένε ότι οι συγγενείς δεν θέλουν να γίνει η δίκη. Ποιοι; Οι ένοχοι που θα έπρεπε να είναι φυλακή», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι είπαν οι συγγενείς των θυμάτων

Τον λόγο έλαβαν οι συγγενείς των θυμάτων και ζήτησαν την τιμωρία των υπευθύνων.

Οι γονείς και ο αδελφός του Ντένις Ρούτσι συγκινημένοι είπαν πως σήμερα ήταν τα γενέθλιά του.

«Έχω δυο μέρες να κοιμηθώ, ο Ντένις θα έκλεινε τα 26, θα σβήναμε τα κεράκια… Όμως, αντί γι' αυτό ήμουν το πρωί στο νεκροταφείο και του έκανα παρέα όπως μου κάνει κι εκείνος παρέα τη νύχτα… Να πάνε φυλακή, εκεί που τους αξίζει. Θέλω να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ντένις, αν με ακούς εκεί ψηλά σε αγαπάμε πολύ…», ήταν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι.

Η Μιρέλα Ρούτσι υπερασπίστηκε την δικηγόρο της Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «η προσπάθεια απαξίωσης δεν θα περάσει. Η Δικαιοσύνη είναι υπόθεση όλων μας, καμία φωνή που αγωνίζεται για το δίκαιο δεν θα σιγήσει».

«Θα αποκαλύπτουμε ό,τι αυτοί συγκαλύπτουν. Είναι απορία μας, γιατί τόσο μένος για εμάς. Θα το αποκαλύψουμε στη δίκη», είπε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας που σκοτώθηκε στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Περιμένω τη μέρα που θα μπουν στη φυλακή, που θα λιώσουν πίσω από τα σίδερα», ανέφερε η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, Μαρία Ντόλκα.