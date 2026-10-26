Το παζλ των ψηφοδελτίων της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη -Οι σίγουρες υποψηφιότητες και η ανανέωση [ονόματα] - iefimerida.gr

Μέσα από την ενίσχυση της επιρροής της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα περνά το στοίχημα της ΝΔ για συσπείρωση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιστρέφει στη Βόρεια Ελλάδα για νέα περιοδεία, ενώ το επιτελείο της Πειραιώς εξετάζει νέα πρόσωπα για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων.

Στον πυρήνα των επαφών του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, μπαίνει ο στόχος της ανανέωσης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας στη συμπρωτεύουσα, με το στίγμα να έχει δοθεί ήδη για την Α' Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ήδη ανακοινωθεί πέντε νέες υποψηφιότητες, με τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια να αποτελεί «ειδικής στόχευσης» για το κυβερνών κόμμα.

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Τα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο της Β' Θεσσαλονίκης

Η Β' Θεσσαλονίκης, από την άλλη πλευρά, αποτελεί ένα «προπύργιο» για τη ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα, όπου στις τελευταίες εθνικές εκλογές η ΝΔ είδε τα ποοσοστά της να ξεπερνούν το 40%. Ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, ο πρώην υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιδιώκει να επιβεβαιώσει την πρωτοκαθεδρία του, ενώ ο Θόδωρος Καράογλου πιθανότατα δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, έχοντας ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σταθερά κινείται ο βουλευτής Φάνης Παπάς, ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις με το επιτελείο της Πειραιώς βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο 38χρονος επειγοντολόγος στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Απόστολος Ανθόπουλος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σκέψεις και προσέγγιση για το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της Β’ Θεσσαλονίκης υπάρχουν επίσης για τη Γεωργία Ξανθοπούλου, η οποία, πρόσφατα, στα εγκαίνια του νέου Αιματολογικού Κέντρου του νοσοκομείου «Παπανικολάου», παρουσία του πρωθυπουργού, μοιράστηκε τη συγκινητική ιστορία της περιγράφοντας τη δύσκολη διαδρομή της έχοντας διαγνωστεί με οξεία λευχαιμία, αλλά καταφέρνοντας να βγει νικήτρια από τη μάχη. Στο παρελθόν η κ. Ξανθοπούλου είχε στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, περιγράφοντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως ασθενής.

Ακόμη, σε συζητήσεις με τη ΝΔ για την εκλογική περιφέρεια της Β΄Θεσσαλονίκης βρίσκεται η επιχειρηματίας Φανή Μπλιούμη.

Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης

Στην πρώτη περιφέρεια της συμπρωτεύουσας έχει δοθεί το μήνυμα για την ανανέωση του ψηφοδελτίου και ο στόχος για τη συγκρότηση ανταγωνιστικής λίστας είναι εμφανής. Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης έχει ενισχυθεί τελευταία με την αντιδήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού-Ευόσμου, Μένια Καλού, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του Υπ. Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, του Θανάση Τσιούρα, και έχει κλειδώσει ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος.

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Η ενίσχυση της δυναμικής της Αφροδίτης Νέστορα, που θα είναι εκ νέου υποψήφια στην Α΄Θεσσαλονίκης, καθιστά τη δικηγόρο μια εξαιρετικά ανταγωνιστική υποψηφιότητα, ενώ η ίδια, τέσσερις μήνες μετά την επίθεση στην κατοικία της με θύμα τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, προσπαθεί να ανακτήσει τις δυνάμεις της και έχει εντατικοποιήσει την πολιτική της παρουσία στην εκλογική περιφέρεια. Το τελευταίο διάστημα η κ. Νέστορα έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη με έμφαση στα έργα και τις δράσεις για τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το στίγμα της ενόψει των εκλογών. Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Νέστορα έχει συναντήσει τους υπουργούς Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Άκη Σκέρτσο, Χρίστο Δήμα, Κυριάκο Πιερρακάκη, Άδωνι Γεωργιάδη, Όλγα Κεφαλογιάννη και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο.

Ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου, Γιάννης Παπαγεωργίου, έχει επίσης ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα και έως τώρα καταγράφει θετικά δείγματα γραφής.

Περιοδεία Μητσοτάκη σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου, την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί περιοδεία του πρωθυπουργού στον Νομό Κιλκίς, ενώ ανήμερα της εθνικής επετείου ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, και έπειτα θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. Η πρωθυπουργική παρουσία σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη δείχνει τη σαφή στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου για ενίσχυση της επαφής της κυβέρνησης με την Κεντρική Μακεδονία, όπου καταγράφονται ζητήματα αποσυσπείρωσης, ενώ σημειώνεται πως τις τελευταίες εβδομάδες ο πρωθυπουργός βρέθηκε στις εκλογικές περιφέρειες της Χαλκιδικής και της Πιερίας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί το «ορμητήριο» για την «επιχείρηση Βορράς». Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προτάσσει το κυβερνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, με αιχμή στα έργα στη Μακεδονία, με έμφαση στον στόχο για την αναβάθμιση της συμπρωτεύουσας.