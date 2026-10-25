Παύλος Μαρινάκης: Θέλουμε το ΟΑΚΑ ένα ανοιχτό αστικό πάρκο αθλητισμού και πολιτισμού - iefimerida.gr

Την ενημέρωση για τη μετεξέλιξη του ΟΑΚΑ σε ένα σύγχρονο Ολυμπιακό αστικό πάρκο αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής έλαβε από την ηγεσία του Οργανισμού ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την επίσκεψή του στο συγκρότημα.

Ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό ως υποψήφιος βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, επισκέφθηκε το ΟΑΚΑ τόσο υπό αυτή την ιδιότητα όσο και ως αρμόδιος υφυπουργός για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

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Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν η πρόεδρος του ΟΑΚΑ Ιωάννα Μπάτσου, ο γενικός διευθυντής δρ Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Κασναφέρης και στελέχη της διοίκησης και των υπηρεσιών. Παρόντες ήταν επίσης ο Θανάσης Σπέρτος (Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών), ο Βασίλης Καρασούλης (διευθυντής Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων), η Ελένη Μαλανδράκη (Τμηματάρχης Δομικών Έργων και Συντηρήσεων) και ο Φώτης Κόνδης (Σύμβουλος της Τεχνικής Διεύθυνσης).

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι, ως υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα, θέλει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της περιοχής, όχι μόνο ενόψει των εκλογών αλλά πρωτίστως και μετά από αυτές.

«Ο αθλητισμός, ο τρόπος που διοργανώνονται εκδηλώσεις, συναυλίες -γιατί δεν είναι μόνο τα αθλητικά δρώμενα- όλα αυτά είναι ένα success story τα τελευταία χρόνια: η συνεργασία Πολιτείας- κυβέρνησης- διοίκησης- υπηρεσιακών και βέβαια η παρουσία των πολιτών», είπε.

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Αναφερόμενος στην ιδιότητά του ως αρμόδιου για τα μέσα ενημέρωσης, είπε: «Είμαι εδώ για να ενημερωθώ, και όσο μπορώ να αναδείξω τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνετε». Συμπλήρωσε ότι «επειδή πολλές φορές πουλάει η αντιπαράθεση παραπάνω», οι θετικές πρωτοβουλίες και η επίλυση προβλημάτων μπορούν και αυτές «να προκαλέσουν το υγιές ενδιαφέρον της κοινωνίας». Πρόσθεσε ότι βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και ως πατέρας που πηγαίνει με τον γιο του σε αθλητικές δραστηριότητες.

«Σε ένα έτος ολοκληρώθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ»

Η πρόεδρος του ΟΑΚΑ είπε ότι η ανάθεση σημαντικού μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης στον Οργανισμό επιβεβαιώθηκε ως «success story» κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Κομισιόν. Όπως είπε, τα σχόλια ήταν «όχι απλώς θετικά». Σύμφωνα με την ίδια, ολοκληρώθηκαν σε διάστημα περίπου ενός έτους έργα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 150 εκατ. ευρώ, ενώ η εγκατάσταση παρέμεινε σε συνεχή λειτουργία, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων το Final Four, αγώνες του Παναθηναϊκού και συναυλίες.

Η κα Μπάτσου ανέφερε ότι, βάσει ενημέρωσης της Κομισιόν, το ΟΑΚΑ θα βρίσκεται «στην κορυφή της λίστας» των επιλέξιμων για το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, εφόσον υποβάλει πρόταση. Τόνισε ότι δεν πρόκειται για έργα σε εξέλιξη, αλλά για ολοκληρωμένα έργα σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%, και απέδωσε το αποτέλεσμα πρωτίστως στην πολιτική βούληση και στην προσπάθεια των υπηρεσιακών στελεχών.

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Ο γενικός διευθυντής, δρ Κωνσταντίνος Χαλιορής, υπογράμμισε τη συμβολή των εργαζομένων, «με πολύ μεγάλες θυσίες», και σημείωσε: «Λειτουργούμε ως οικογένεια του ΟΑΚΑ».

Το έργο της ολιστικής αναβάθμισης και συντήρησης του ΟΑΚΑ αποτέλεσε ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στα ολοκληρωμένα έργα περιλαμβάνεται η δημιουργία τοίχων αναρρίχησης, που ήταν προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και δρομολογήθηκε στη μνήμη του αθλητή Ερμή Θεοχαρόπουλου.

Ο Γιώργος Κασναφέρης μίλησε για τη συμβολή των μεγάλων διοργανώσεων στη βιωσιμότητα του Οργανισμού και στην τοπική οικονομία. Όπως εξήγησε, τα έσοδα από τη φιλοξενία τους ενισχύουν τη δυνατότητα συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ενώ η προσέλευση επισκεπτών δημιουργεί ζήτηση για διαμονή, μεταφορές, εστίαση και τοπικές υπηρεσίες.

Ο στόχος για το ΟΑΚΑ - Πάνω από 22.000 άτομα η επισκεψιμότητα

Στόχος της διοίκησης είναι ένα ολοκληρωμένο πάρκο σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, με περισσότερες δυνατότητες άθλησης, περιπάτου και αναψυχής, που θα συνδέει την Ολυμπιακή κληρονομιά με τη σύγχρονη καθημερινότητα. Οι υποδομές, ωστόσο, δεν είναι σήμερα κατάλληλα διαμορφωμένες γι' αυτόν τον σκοπό.

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Σε μια συνήθη ημέρα χωρίς μεγάλο αγώνα ή εκδήλωση, η επισκεψιμότητα εκτιμάται σε 22.000-25.000 άτομα. Το μέγεθος αυτό, σύμφωνα με τη διοίκηση, αυξάνει τις απαιτήσεις σε ασφάλεια, συντήρηση, καθαριότητα, προσβασιμότητα και διαχείριση των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης, πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα αντίστοιχης κλίμακας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στηρίζεται στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στη συμβολή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, της Περιφέρειας Αττικής και της Lamda Development, καθώς και σε ίδιους πόρους του ΟΑΚΑ.

Οι βασικές παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

τη στατική και λειτουργική αποκατάσταση των στεγάστρων Καλατράβα στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο,

τις δομικές αποκαταστάσεις και ενισχύσεις των κολυμβητικών δεξαμενών του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου,

την επισκευή του Ποδηλατοδρομίου (εσωτερική οροφή, στεγάνωση, ξύλινη πίστα),

την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του φωτισμού,

την αναβάθμιση των υποδομών στίβου και προπόνησης, με αντικατάσταση συνθετικών ταπήτων και εκσυγχρονισμό χώρων για εθνικές ομάδες, σωματεία και αθλούμενους,

τις αποκαταστάσεις κτιρίων, περιφράξεων και μεταλλικών κατασκευών και

την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, μεταξύ άλλων στην Αγορά, στις εισόδους και στο Τείχος των Εθνών.

Κοινή προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων, η κάλυψη των αναγκών της αθλητικής οικογένειας και η δημιουργία ενός προσβάσιμου χώρου για την κοινωνία.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μαρινάκης επισκέφθηκε το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου. Παρακολούθησε την προπόνηση της Προολυμπιακής Ομάδας Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, αποτελούμενης από 15 άτομα, και συνομίλησε με τις αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο, παρουσία της εφόρου Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Δέσποινας Καράμπελα και των τριδύμων αδελφών Αλεξανδρή, οι οποίες επέστρεψαν στην Ελλάδα έπειτα από 14 χρόνια.

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Στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ5 συναντήθηκε με τον προπονητή Δημήτρη Δαμασιώτη και τους αθλητές Γεωργία Δαμασιώτη και Κωνσταντίνο Στάμου, μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας κλασικής κολύμβησης και πρωταθλητές Ευρώπης, και ενημερώθηκε για τις συνθήκες προετοιμασίας και τις ανάγκες τους.

Στη Ρ12, την ειδικά διαμορφωμένη δεξαμενή για άτομα με αναπηρία, ο Νίκος Κατσίλας, υπεύθυνος του «Ιππόκαμπου» και θεραπευτής κολύμβησης και αποκατάστασης, τον ενημέρωσε για το πρόγραμμα θεραπευτικής κολύμβησης και αποκατάστασης. Η στάση αυτή αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση της λειτουργίας του ΟΑΚΑ και τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην άθληση.