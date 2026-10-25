Παύλος Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τη Μονή Σινά: Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία, κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα - iefimerida.gr

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανακοίνωσή του για τη συμφωνία που αφορά την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Μονής Σινά και του αιγυπτιακού κράτους ιστορικής σημασίας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της ελληνικής κυβέρνησης στην επίτευξή της.

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Όπως ανέφερε, τη συμφωνία στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου:

«Είχαμε μια ιστορικής σημασίας συμφωνία μεταξύ της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Μονής Σινά και του Αιγυπτιακού κράτους, με την ελληνική κυβέρνηση να είναι αρωγός σε αυτήν την συμφωνία, όπου επιλύεται μια εκκρεμότητα περισσότερων από 1.000 ετών. Και στη συμφωνία αυτή δίνει συγκατάθεση, αλλά και στήριξη, αρχικά το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, μαζί με το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, μαζί με την Εκκλησία της Ελλάδας, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Αφήστε την Κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη,αφήστε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι.»

Μαρινάκης: Θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί

Αναφερόμενος στην απαίτηση του ΠΑΣΟΚ να δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι αυτή θα δημοσιοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί.

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«Σας είπα τι προηγήθηκε και ποιοι αναγνωρίζουν αυτήν την ιστορική συμφωνία. Και έρχεται το ένα κόμμα μετά το άλλο, με τελευταίο το ΠΑΣΟΚ, είδα την ανακοίνωση πριν από λίγο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ -εγώ δεν τα βάζω με τους εκπροσώπους, αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι η βούληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης- και τι λένε; «Φέρτε να δούμε τη συμφωνία».

Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία. Αλλά δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.»

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η στάση της υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. «Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα, κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε κάτι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν. Αυτά δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν».