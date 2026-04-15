Παύλος Μαρινάκης για Γιώργο Μυλωνάκη: Είναι δυνατός -Βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη, θα κερδίσει και τις υπόλοιπες - iefimerida.gr

Την αισιοδοξία του για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης μέσω ανάρτησης που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιγράφει όσα έγιναν κατά το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό το πρωί της Τετάρτης, τονίζοντας ότι «ο χρόνος πάγωσε» όχι μόνο για τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για την οικογένειά του και τους οικείους του.

Επιπλέον, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης θα βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία, καθώς είναι δυνατός.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη για τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες και θα είναι σύντομα κοντά μας και δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί του».