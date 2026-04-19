Παύλος Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 -Καμία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» - iefimerida.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στη «Real News», απαντά στην αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δικαιοσύνη, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη και το αίτημα για εκλογές

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το νέο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογές, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «το ζητά διστακτικά και εύχεται να μην γίνει αποδεκτό». Όπως σημειώνει, ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κ. Ανδρουλάκη δεν είναι το αίτημα καθαυτό, αλλά ότι «το διατυπώνει χωρίς να απαντά με ποιο πρόγραμμα και με ποιους θα κυβερνήσει».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κατηγορίες περί παρέμβασης στη Δικαιοσύνη



Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης στη Δικαιοσύνη, μετά το αίτημα του πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για επίσπευση της έρευνας, ο κ. Μαρινάκης κάνει λόγο για «αποτυχημένο αστείο». Υποστηρίζει ότι τα κόμματα που κατηγορούν την κυβέρνηση «διάλεγαν τις αγαπημένες τους αποφάσεις της Δικαιοσύνης» και ότι «είχαν φτιάξει παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου». Τονίζει ότι η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τη Δικαιοσύνη και δεν σχολιάζει δικαστικές κρίσεις.

Για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρει ότι ο υπουργός Υγείας εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με τις διαρροές και τη «σαλαμοποίηση» των υποθέσεων, ενώ υπενθυμίζει ότι ο ίδιος έχει υπάρξει στο παρελθόν «κρεμασμένος στα μανταλάκια» και τελικά δικαιώθηκε.

Η νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση υποθέσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξηγεί ότι η νομοθετική πρωτοβουλία που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός θα είναι ανάλογη του Ν.4022/2011, ο οποίος προέβλεπε ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και διαφθοράς. Υπενθυμίζει ότι η διάταξη καταργήθηκε με τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές. Στόχος, όπως λέει, είναι οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να κρίνονται γρήγορα, ώστε να μην μένουν οι ελεγχόμενοι σε «καθεστώς ομηρίας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο κ. Μαρινάκης διευκρινίζει ότι οι προτάσεις του πρωθυπουργού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση χωρίζονται σε δύο χρονικές φάσεις: εκείνες που είχαν παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο (άρθρο 86, άρθρο 16, προεκλογικά προγράμματα κομμάτων, θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας) και τις πρόσφατες θεσμικές αλλαγές που αφορούν και ζητήματα του εκλογικού νόμου. Υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή, αν ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με το ισχύον σύστημα. Για το ασυμβίβαστο, σημειώνει ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της πρότασης και ότι «είναι σημαντικό ένας υπουργός στο τέλος της μέρας να κρίνεται με σταυρό».

Η οικονομική πολιτική και οι πιθανές νέες παρεμβάσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου και ότι δεν θα αφήσει τους πολίτες απροστάτευτους. Τονίζει όμως ότι απαιτείται «λεπτή ισορροπία», ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Επισημαίνει ότι η οικονομία «πατά πιο γερά στα πόδια της» και ότι, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η επίδοση του πρωτογενούς και συνολικού πλεονάσματος αναμένεται καλύτερη του αναμενομένου, αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν βιαστικές αξιολογήσεις πριν τα τελικά στοιχεία.

Οι τουρκικές αντιδράσεις για τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Ο κ. Μαρινάκης σχολιάζει τις αναφορές της τουρκικής ηγεσίας και μέρους του τουρκικού Τύπου περί «συμμαχίας που παράγει πόλεμο». Τονίζει ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, λειτουργώντας με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Υπογραμμίζει ότι οι συμμαχίες της χώρας έχουν ειρηνικό χαρακτήρα και δεν στρέφονται κατά τρίτων, ενώ η εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται ανεξάρτητα, χωρίς υποδείξεις.

Το περιστατικό με τον Γιώργο Μυλωνάκη και η «ζούγκλα αθλιότητας»

Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει την ευχή να επιστρέψει σύντομα κοντά στην οικογένειά του. Σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στη Βουλή περί «ζούγκλας αθλιότητας», σημειώνει ότι κάποιοι «ζουν και αναπνέουν για να δολοφονούν χαρακτήρες», είτε μέσω Διαδικτύου είτε στο όνομα της ελευθερίας του Τύπου. Προσθέτει ότι θύματα μπορεί να είναι όχι μόνο πολιτικοί, αλλά και γιατροί, δημοσιογράφοι ή οποιοσδήποτε πολίτης. «Είναι ύψιστο καθήκον μου ως ανθρώπου να συνεχίσω να δίνω μάχες ενάντια σε όσους τροφοδοτούν το μίσος», καταλήγει.