ΠΑΣΟΚ: Ικανοποίηση για την άνοδο στις δημοσκοπήσεις -Σκέψεις για νέα διεύρυνση για να περιοριστεί η κινητικότητα Τσίπρα - iefimerida.gr

Ο Αντώνης Σαουλίδης έφυγε επισήμως από το ΠΑΣΟΚ αλλά όπως όλα δείχνουν ο Νικόλας Φαραντούρης έρχεται στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μετά το Πάσχα οι νέες ανακοινώσεις για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με Φαραντούρη

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ δεν σταματά στις ανακοινώσεις που έγιναν πριν από το συνέδριο, αντιθέτως θα ακολουθήσουν και άλλες αμέσως μετά το Πάσχα. Σε αυτές είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί ο Νικόλας Φαραντούρης. Ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής μετά την διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχοντας δώσει το παρών στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το επόμενο κύμα της διεύρυνσης που θα έρθει μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Κινήσεις για τον περιορισμό της κινητικότητας Τσίπρα

Το μήνυμα που δίνεται από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι η διεύρυνση του κόμματος θα συνεχιστεί, σε μια κατεύθυνση που θα γίνεται σαφές ότι είναι ο κορμός για τα στελέχη και τις διεργασίες του χώρου της κεντροαριστεράς, ενώ ικανοποίηση υπάρχει στη Χαριλάου Τρικούπη για την άνοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Προφανώς η συνέχιση της κινητικότητας έχει να κάνει και με τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα που επισπεύδει τις διεργασίες για το κόμμα του, ενόψει απρόσμενων εξελίξεων και των σεναριών που φουντώνουν για πρόωρες εκλογές.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο χώρος των κινήσεων Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ αλλά και η δεξαμενή των διαθέσιμων στελεχών. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αντιληφθεί ότι ελλείψει νέων προσώπων, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει τα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά που μέχρι πρότινος τοποθετούσε κυριολεκτικά και μεταφορικά στον εξώστη. Παράλληλα ο Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμηρό τρόπο σχολίασε σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει ωριμάσει πολιτικά μετά την «αγρανάπαυση» του και συνεχίζει να μιλά για κλειστές τράπεζες χωρίς ενσυναίσθηση.

Εκτός ΠΑΣΟΚ μετά το «κόψιμο» του από το συνέδριο ο Σαουλίδης

Στο πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού με τον επικείμενο φορέα Τσίπρα, ο Αντώνης Σαουλίδης που είχε πρωταγωνιστήσει στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη πήρε το μήνυμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με μια κάρτα παρατηρητή. Ουσιαστικά «κόπηκε» καθώς δεν έγινε σύνεδρος παρά το ότι υπήρξε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Η συνέχεια δεν άφηνε και πολλά περιθώρια με τον ίδιο να παραιτείται και να στρέφει τα πυρά του κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη είναι σαφές πως ήθελαν μέσω του Αντώνη Σαουλίδη να δείξουν ότι κανένα στέλεχος, δεν μπορεί να κινείται στη λογική του «δίπορτου» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα.

Στην πρόταση Ανδρουλάκη για το Πολιτικό Συμβούλιο ο Δούκας- Η στρατηγική στην εσωκομματική σκακιέρα

Στην εσωκομματική σκακιέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την καθαρή κυριαρχία του στο συνέδριο του κόμματος, έχει να λύσει το σύνθετο πάζλ του νέου Πολιτικού Συμβουλίου που θα προκύψει από την Κεντρική Επιτροπή και την εκλογή του νέου Γραμματέα του κόμματος. Η πρόθεση που υπάρχει είναι η σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου να είναι όσο γίνεται περισσότερο αντιπροσωπευτική. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και παρά τις έντονες συγκρούσεις τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να συμπεριλάβει στην πρόταση του για το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος τον Χάρη Δούκα. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να μειωθεί η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών και να μειωθούν οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις ενόψει εκλογών.

Η δύσκολη εξίσωση για τον νέο Γραμματέα και η νέα γενιά

Η εξίσωση της εκλογής Γραμματέα είναι ακόμα πιο σύνθετη. Στελέχη της νεότερης γενιάς του ΠΑΣΟΚ που έχουν ξεχωρίσει με την παρουσία τους και με σημαντικά βιογραφικά, όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Θανάσης Γλαβίνας έχουν πέσει στο τραπέζι για την θέση. Ωστόσο το ψήφισμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που επιβάλλει να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Γραμματέας του κόμματος, μειώνει τις επιλογές. Ο Θανάσης Γλαβίνας θα είναι υποψήφιος στη Β΄Θεσσαλονίκης όπου γράφει ξανά αρκετά χιλιόμετρα στην εκλογική του περιφέρεια, ο Λευτέρης Καρχιμάκης σκοπεύει να κινηθεί στα δυτικά ενώ για την περίπτωση του Κώστα Τσουκαλά ακούγεται και θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.