ΠΑΣΟΚ: Την τροπολογία του για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αύριο, σε συνέντευξη Τύπου - iefimerida.gr

ΠΑΣΟΚ: Την τροπολογία του για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αύριο, σε συνέντευξη Τύπου

Σημαίες του ΠΑΣΟΚ
Φωτογραφία αρχείου: Dimitris Kapantais / SOOC
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την τροπολογία του για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την τροπολογία του για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους servicers και τα funds και την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές.

Στις 12:00 η συνέντευξη Τυπου του ΠΑΣΟΚ

Την τροπολογία θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου, στις 12:00, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους, Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, Δημήτρης Σπυράκος και ο αναπληρωτής γραμματέας, Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Η τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

