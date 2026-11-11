Τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Κατάργηση ηλικιακών περιορισμών για τους δικαιούχους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - iefimerida.gr

Τροπολογία για την κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών για τους δικαιούχους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Η τροπολογία κατατέθηκε για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

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Στην αιτιολογική έκθεσή τους, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη παρέμβαση για το ασφαλιστικό σύστημα, το κοινωνικό κράτος και την ανάγκη στήριξης των συνταξιούχων, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Ιούλιο του 2026, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο».

Επισημαίνουν ότι μεταξύ των μέτρων που παρουσιάστηκαν, περιλαμβάνεται η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, η οποία θα καταβληθεί τμηματικά σε δύο ετήσιες δόσεις, με σημείο εκκίνησης τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο η πλήρης χορήγηση της 13ης σύνταξης να ολοκληρωθεί στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου. Την εν λόγω πρόταση, ο πρόεδρος του κόμματος επανέλαβε κατά την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στην ομιλία του στο πλαίσιο της 90ης Δ.Ε.Θ.

ΠΑΣΟΚ: Καταργούμε αυτό το ηλικιακό κριτήριο αποκλεισμού

Αναφέρουν μάλιστα, ότι η κυβέρνηση, αρχικά, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά την χορήγηση της 13ης σύνταξης και έφτασε στο σημείο μάλιστα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης να εκστομίσει την θέση ότι και να υπήρχαν τα χρήματα, δεν θα τα διοχέτευαν στις συντάξεις. Πλέον, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρουσιάσει ως ανεπαρκές υποκατάστατο της 13ης σύνταξης, την αύξηση του επιδόματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους, από τα 300 στα 400 ευρώ, το οποίο πλέον θα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνεχίζει εντούτοις να υφίσταται ένα προφανώς απαράδεκτο ηλικιακό κριτήριο αποκλεισμού, που διαχωρίζει τους συνταξιούχους και αδικεί ορισμένες ομάδες, δηλαδή όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας, ή το 60ο έτος της ηλικίας και δεν τους καταβάλλεται κύρια σύνταξη γήρατος, αλλά τους καταβάλλεται σύνταξη λόγω θανάτου.

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«Με την τροπολογία που καταθέτουμε, καταργούμε αυτό το ηλικιακό κριτήριο αποκλεισμού, προκειμένου η εν λόγω οικονομική ενίσχυση να χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. Η παρέμβασή μας αυτή, σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την βασική μας πρόταση για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης τμηματικά, καθώς και τη συνεκτική και τεκμηριωμένη παρέμβασή μας για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τις συντάξεις» αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Επανακατάθεση τροπολογιών για εργαζόμενους στον τουρισμό και επισιτισμό

Παράλληλα, και στο ίδιο νομοσχέδιο, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ επανακατέθεσε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Σε σχετική τους ανακοίνωση, σημειώνουν ότι οι δύο τροπολογίες θέτουν εκ νέου στο επίκεντρο δύο σοβαρά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης που παραμένουν άλυτα: την ανεπαρκή εισοδηματική προστασία των εποχικά εργαζομένων, με πρόταση για επέκταση της τακτικής επιδότησης ανεργίας έως και τους πέντε μήνες, και τον αποκλεισμό εργαζόμενων μητέρων στον τουρισμό και τον επισιτισμό από το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, εξαιτίας αναχρονιστικών ασφαλιστικών διατάξεων.

«Πρόκειται για εργαζόμενους που στηρίζουν έναν από τους ισχυρότερους παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά κενά στην κοινωνική και εισοδηματική τους προστασία. Η επανακατάθεση των τροπολογιών φέρνει την κυβέρνηση ενώπιον συγκεκριμένων νομοθετικών προτάσεων και της ευθύνης να τοποθετηθεί επί της ουσίας. Όταν ένα νομοσχέδιο φέρει στον τίτλο του την «ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος» και τις «διατάξεις κοινωνικής πολιτικής», το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι εξαγγελίες αυτές θα μεταφραστούν σε πραγματική προστασία για τους εποχικά εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μητέρες. Η κοινωνική πολιτική κρίνεται από τις αδικίες που διορθώνει και από τους ανθρώπους που προστατεύει, όχι από τις διακηρύξεις που τη συνοδεύουν» υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.