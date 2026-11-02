Το εκλογικό παζλ του ΠΑΣΟΚ: Τέλη Νοεμβρίου οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια -Τι γίνεται με τις μεταγραφές, η περίπτωση της Τζάκρη - iefimerida.gr

Μήνας ξεφουρνίσματος ψηφοδελτίων και επίσημης έναρξης του προεκλογικού αγώνα για τους υποψήφιους είναι ο Νοέμβριος για το ΠΑΣΟΚ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου η ανακοίνωση και η στελέχωση των ψηφοδελτίων μπήκαν στο επίκεντρο. Αρχικός στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα, ενδεχομένως την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, να πραγματοποιηθεί μια πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου με τα μέλη της Κ.Ε. και συμμετοχή Νομαρχιακών, προκειμένου να ανακοινωθεί και ένα μεγάλο μέρος των υποψηφιοτήτων. Σύμφωνα με πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, το 80% των ψηφοδελτίων είναι ήδη έτοιμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, θα κηρυχθεί επίσημα η προεκλογική περίοδος για το ΠΑΣΟΚ, με τους υποψήφιους και τις υποψήφιες να γράφουν χιλιόμετρα για τη διεκδίκηση του σταυρού. Η παράμετρος αυτή εκτιμάται ότι θα είναι καθοριστική ώστε να λειτουργήσει στο φουλ ο κομματικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, ώστε αρχικά να προσπεράσει την ΕΛΑΣ και να επιστρέψει στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Με τη συνταγή που έφερε την απόσυρση του άρθρου 23 στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Στο πλαίσιο της προσπάθειας το νέο έτος να βρει το ΠΑΣΟΚ ξανά στην κυριαρχία της αντιπολίτευσης και δημοσκοπικά, η Βουλή βρίσκεται στο επίκεντρο. Από την Ολομέλεια επιδιώκουν στη Χαριλάου Τρικούπη να δημιουργήσουν μετωπικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση, που θα τονίσουν την εικόνα του διπόλου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Η απουσία του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ από τις κοινοβουλευτικές μάχες με την κυβέρνηση, δεν σκοπεύουν να μείνει ανεκμετάλλευτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Με τη συνταγή της πίεσης στην κυβέρνηση μέσα από προτάσεις νόμου και στοχευμένες παρεμβάσεις έχουν καταγραφεί αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 23 που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τους servicers με την παρέμβαση της Μιλένας Αποστολάκη που ζήτησε την κατάργησή του. Αιτία της πίεσης για την απόσυρση του άρθρου η μετατροπή μέσω αυτού των συμβάσεων ρύθμισης οφειλών σε εκτελεστούς τίτλους, κάτι που θα είχε ως συνέπεια οι δανειολήπτες να στερούνται της δικαστικής προστασίας. Αντίστοιχα, ζητήθηκε να καταργηθεί και η διάταξη στο άρθρο 27 του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, η οποία καθιστά επίσης εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η προστασία των δανειοληπτών και το ιδιωτικό χρέος θα αποτελούν βασική ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς αποτελούν κύρια ζητήματα για χιλιάδες πολίτες στους οποίους θέλει να απευθυνθεί με συγκεκριμένες προτάσεις το ΠΑΣΟΚ.

Συνεδριάζει το απόγευμα η Επιτροπή Διεύρυνσης με ομιλία Ανδρουλάκη -Πώς θα συμπληρωθεί το παζλ των «μεταγραφών» στη Βουλή

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, με τις πολιτικές «μεταγραφές» να μη σταματούν μετά τις τελευταίες προσθήκες Αποστολάκη, Αυλωνίτη και Κοροβέση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Σήμερα στις 18.30 θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα μιλήσει στην έναρξη της συνεδρίασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της επιτροπής, Κώστας Σκανδαλίδης, έχει προετοιμάσει ένα ακόμα κύμα στελεχών που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης χειρίζεται προσωπικά τις περιπτώσεις των εν ενεργεία βουλευτών. Στο κορυφαίο επίπεδο αναμένεται το παζλ της διεύρυνσης να φτάσει κοντά στην ολοκλήρωσή του στη Βουλή με την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ανοιχτοί δίαυλοι υπάρχουν με την ανεξάρτητη βουλευτή Γιώτα Πούλου.

Η σύνθετη περίπτωση της Τζάκρη και το μήνυμά της προς τη Χαριλάου Τρικούπη

Η σύνθετη περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη λόγω του περιορισμού στις θητείες από το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται, επίσης, να προχωρήσει σχετικά κοντά στις εκλογές. Για να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και να παρακαμφθούν εμπόδια από το καταστατικό, θα πρέπει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ ως συνεργαζόμενη βουλευτής και όχι ως μέλος της ΚΟ και του κόμματος.

Από την πλευρά της, η βουλευτής έχει στείλει το μήνυμά της στη Χαριλάου Τρικούπη, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Mega: «Αυτό που θέλω να κάνω με το ΠΑΣΟΚ είναι να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Να συμβάλω κι εγώ στην προσπάθεια για να πέσει ο Μητσοτάκης. Και θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ειλικρινέστατη και είναι η μοναδική που υπάρχει».