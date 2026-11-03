Στροφή προς τα αριστερά και «άνοιγμα» στον Τσίπρα ζήτησαν Κατρίνης και άλλα δύο στελέχη -Η στάση Ανδρουλάκη - iefimerida.gr

Η στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ γίνεται συχνά θέμα συζήτησης στο εσωτερικό, καθώς κορυφαία στελέχη θέλουν το τιμόνι του κόμματος να στρίψει αριστερά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο Μιχάλης Κατρίνης στην τοποθέτησή του υπογράμμισε πως για να μπορεί να μεταδίδεται πειστικά το μήνυμα της προοδευτικής διακυβέρνησης ως εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ, θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Με βάση τις τοποθετήσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα αυτά είναι η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Μάλιστα, βλέποντας αρνητικά τις σκληρές συγκρούσεις της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ που δυναμιτίζουν τα περιθώρια συνεννόησης μεταξύ των δύο κομμάτων, ο Μιχάλης Κατρίνης επισήμανε πως ακόμα και μετά το Ειδικό Δικαστήριο ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έκοψε τις γέφυρες με την Αριστερά.

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Μαργαρίτης και Αντωνίου υπέρ των συμμαχιών στην αντιπολίτευση -Η σημασία των διαθέσιμων συνομιλητών

Σε αυτήν τη λογική κινούνται και άλλα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι για να υπάρχει στους ψηφοφόρους η λογική της προοδευτικής διακυβέρνησης ως εναλλακτική, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι συνομιλητές. Στην ίδια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με κοντινή αντίληψη σε αυτή του Μιχάλη Κατρίνη τοποθετήθηκαν η Τόνια Αντώνιου και ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Μάλιστα, ο Θόδωρος Μαργαρίτης δημοσίως έχει εκφραστεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά σε διεργασίες εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

Οι ισορροπίες Ανδρουλάκη και η χρυσή τομή που ενώνει προεδρικούς και αριστερόστροφους

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν βρίσκεται για πρώτη φορά μπροστά σε σχετικές ζυμώσεις, δεν διαπραγματεύεται την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Η στάση του ωστόσο δεν απορρίπτει με επιθετικό τρόπο τις ανάλογες προτάσεις. Αντιθέτως, καταλογίζει την κατάσταση πολυδιάσπασης στην ευρύτερη αριστερά όπως και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον Αλέξη Τσίπρα. Στη βάση αυτή και εξαιτίας των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε όλα τα επίπεδα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δικαιολογεί την άρνησή του σε σενάρια για συνεργασίες με τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς.

Η χρυσή τομή μεταξύ των πλευρών που θέλουν τη συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου και των προεδρικών που επιμένουν στην αυτόνομη πορεία, έρχεται με τη θέση που εκφράζει σε κάθε ευκαιρία ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι μόνος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ. Με την τοποθέτηση αυτή ως θέση αρχής διατηρούνται οι απαραίτητες ισορροπίες με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν πιο αριστερόστροφη ρητορική και στρατηγική.

Στο τραπέζι πρόταση για συνέδριο της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο

Στις συζητήσεις που γίνονται στις συνεδριάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν λείπουν και οι αναφορές στην ανάγκη ανασυγκρότησης της νεολαίας του κόμματος. Το θέμα άνοιξε και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συμφωνεί. Στο τραπέζι έχει πέσει πρόταση και εξετάζεται προκειμένου να γίνει συνέδριο νεολαίας τον Ιανουάριο. Η αύξηση της επιρροής σε νεότερα ακροατήρια και στους ψηφοφόρους των αστικών κέντρων, αποτελεί βασική παράμετρο στις αναλύσεις που γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη για την αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.

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Νέες ανακοινώσεις στελεχών από την επιτροπή διεύρυνσης -Νηνεμία στο εσωτερικό όσο μειώνεται η διαφορά με την ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διαδικασίες της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ με την τελευταία φουρνιά στελεχών να ανακοινώνεται χθες. Στην ανθρωπογεωγραφία εντοπίζονται κυρίως ακαδημαϊκοί, αυτοδιοικητικοί αλλά και πρόσωπα, όπως ο ναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ επικρατεί νηνεμία, ειδικά αυτή την περίοδο που καταγράφεται μείωση της διαφοράς με την ΕΛΑΣ. Με αυτά τα δεδομένα, η συστράτευση προσώπων που στο παρελθόν προκαλούσαν αντιδράσεις, αναμένεται να προχωρήσει χωρίς αναταράξεις στο εσωτερικό.