ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική Ανδρουλάκη για την ψήφιση των μέτρων της ΔΕΘ και οι εκτιμήσεις για προσπέραση Τσίπρα -Το πολιτικό φλερτ με την Τζάκρη - iefimerida.gr

Με τη συνταγή της προγραμματικής αντιπολίτευσης θα συνεχίσει να κινείται το ΠΑΣΟΚ ενόψει της Πέμπτης, όταν η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή προς επικύρωση τα μέτρα που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.



Με τη συνταγή που οδήγησε στην απόσυρση του άρθρου 23 και τροπολογίες το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη



Σε αυτήν τη βάση το ΠΑΣΟΚ δεν θα καταθέσει δικά του σχέδια νόμου την Πέμπτη σε μια ακόμα επικείμενη μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Αντιθέτως, θα επιστρατεύσει τροπολογίες με τις οποίες έχει ως στόχο να οδηγήσει σε υποχωρήσεις την κυβέρνηση, όπως αυτή με την απόσυρση του άρθρου 23.

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Στην αξιωματική αντιπολίτευση θέλουν να δώσουν το μήνυμα ότι η στοχευμένη σύγκρουση με τη ΝΔ φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Έτσι, στο τέλος της ημέρας θέλουν να έχουν μια ισχυρή επιχειρηματολογία για τη συμβολή του ΠΑΣΟΚ ώστε να αρθούν ανισότητες που δημιουργούνται από τις πολιτικές της κυβέρνησης.



Γιατί αποφεύγουν στο ΠΑΣΟΚ να μπουν στη μάχη ΝΔ-ΕΛΑΣ για τη διαφθορά -Οι εκτιμήσεις για την προσπέραση του Τσίπρα



Στην αποτίμηση που γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμάται ότι η μη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στον πόλεμο περί διαφθοράς μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ, αποδίδει καρπούς καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, αντί να συμμετέχουν σε λασπομαχίες αναδεικνύουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Αυτά εντάσσονται στον φάκελο που θέλει να κρατά διαρκώς ανοιχτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και αφορά το κόστος ζωής. Τις τροπολογίες για τις 120 δόσεις ακολούθησε η τροπολογία για την αυτόματη μετάβαση πολιτών και επιχειρήσεων στο φθηνότερο μπλε τιμολόγιο και θα έρθει στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ και το ζήτημα του στεγαστικού.

Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν αντιληφθεί ότι έτσι κερδίζουν πόντους διευρύνοντας τα ακροατήρια στα οποία απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ και παράλληλα βγάζουν εκτός του πολιτικού κάδρου και της επικαιρότητας τον Αλέξη Τσίπρα. Με τη μέθοδο αυτή μετρούν ήδη κέρδη καθώς η διαφορά με την ΕΛΑΣ μειώνεται διαρκώς, ακόμα και κάτω από δύο μονάδες, με συνέπεια ο στόχος για την προσπέραση και την επιστροφή στη δεύτερη θέση να θεωρείται πλέον απολύτως εφικτός.



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Ορόσημο το τέλος του έτους για τη στρατηγική στην τελική ευθεία για τις εκλογές -Το πολιτικό φλερτ με την Τζάκρη και το νέο άνοιγμά της στο ΠΑΣΟΚ



Καθώς το τέλος του έτους έχει χαρακτηριστικά ορόσημου για τις δυναμικές που δημιουργούνται πριν από την τελική ευθεία για τις κάλπες, τότε θα ζυγιστούν και οι τελευταίες προσθήκες στο παζλ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη, ενώ είναι κλειδωμένες, δεν θα γίνουν ούτε αυτή την εβδομάδα. Ενώ ορθάνοιχτο παράθυρο υπάρχει και για τη συνεργασία με τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Μάλιστα, από την πλευρά της η ανεξάρτητη μέχρι στιγμής βουλευτής έκανε νέο άνοιγμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη δηλώνοντας σε συνέντευξή της στον Ρ/Σ FM 100 ότι το ΠΑΣΟΚ ενσωματώνει λύσεις που απαντούν επαρκώς στο ερώτημα «χωρίς τον Μητσοτάκη τι και αντί για τον Μητσοτάκη ποιος». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα είναι παρούσα στις επόμενες εκλογές και ότι οι εξελίξεις αναφορικά με την υποψηφιότητά της θα γίνουν σύντομα γνωστές.



Το Σάββατο η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Ακροδεξιά ενόψει του Πολυτεχνείου



Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από το ΠΑΣΟΚ στον εορτασμό και στις εκδηλώσεις για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο θα διοργανωθεί εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Πολυτεχνείο στην οποία θα κάνει παρέμβαση ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ομιλητές πρόσωπα που έζησαν την εξέγερση απέναντι στη χούντα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και άλλες που θα πραγματοποιηθούν, θα έχουν ως θεματική την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την ανάγκη για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού αναχώματος. Έτσι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θέλουν να επικαιροποιήσουν το μήνυμα του Πολυτεχνείου και να το συνδέσουν με ένα σημερινό σχέδιο για την αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.