ΠΑΣΟΚ: Στο τελικό στάδιο οι διεργασίες για το κλείσιμο των ψηφοδελτίων στη Βόρεια Ελλάδα - iefimerida.gr

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση, ενώ παράλληλα μπαίνουν στο τελικό στάδιο οι διεργασίες για το κλείσιμο των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα.

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και η επιλογή χαμηλών τόνων από τους εσωκομματικούς αντιπάλους του Ανδρουλάκη

Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Η συνεδρίαση αναμένεται να κυλήσει ομαλά με προγραμματισμό δράσεων εντός και εκτός Βουλής. Ενώ και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι εδώ και αρκετό καιρό αποφεύγουν να ανοίγουν συζητήσεις που μπορεί να φέρουν εσωστρέφεια σε προεκλογικό χρόνο.

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Ο Γερουλάνος παραπέμπει στον Ανδρουλάκη σε περίπτωση αποτυχίας στις εκλογές και ο Δούκας επιλέγει να μιλά μόνο για την Αθήνα

Ο Παύλος Γερουλάνος σε συνέντευξη του στο Open ενώ επέμεινε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, απέφυγε να απαντήσει στο αν θα υπάρξουν εσωκομματικές εξελίξεις σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο εκλογικός στόχος. «Το τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο» ανέφερε και συμπλήρωσε «Αυτός είναι ο στόχος. Όλα τα άλλα έπονται».

Ο Χάρης Δούκας επίσης για αρκετό καιρό αποφεύγει να μιλά για ζητήματα που αφορούν την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ή τον εκλογικό του στόχο και επιλέγει στις δημόσιες τοποθετήσεις του να μιλά για ζητήματα του Δήμου της Αθήνας. Με αυτά τα δεδομένα τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές όλες οι πτέρυγες στο ΠΑΣΟΚ δείχνουν να έχουν επιλέξει την τακτική της διατήρησης των «ήρεμων νερών» στο εσωτερικό, καθώς κανείς δεν θέλει να επιβαρυνθεί με κατηγορίες περί υπονόμευσης του κόμματος προεκλογικά.

Κλειστή η πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη στα σενάρια για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η συνθήκη αυτή ωστόσο δεν σημαίνει ότι κατά καιρούς δεν ανοίγουν ζητήματα για τις συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ ή την ΕΛΑΣ, που ουσιαστικά αμφισβητούν την στρατηγική επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με την ΕΛΑΣ, γνωρίζοντας ότι οι σχετικές διεργασίες πιο πιθανό είναι να φέρουν απώλειες κεντρώων ψηφοφόρων για το ΠΑΣΟΚ παρά οφέλη.

Οι καφέδες, τα σενάρια για συνεργασίες και η στάση Ανδρουλάκη

Την ίδια ώρα ωστόσο υπάρχουν στελέχη τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ που έχοντας το βλέμμα τους στις ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, θέλουν προχωρήσουν ζυμώσεις μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Με αφορμή το δημοσίευμα των «Παραπολιτικών» για τον καφέ που ήπιαν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, τα σχετικά σενάρια για συνεργασία των δύο κομμάτων φούντωσαν. Παρά το γεγονός ότι είναι σαφές πως η επίσημη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη δεν πρόκειται να αλλάξει από τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι απόψεις στελεχών υπέρ της συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να εκφράζονται.

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Τα στελέχη σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που συζητούν για συνεργασία με το βλέμμα τους στις δεύτερες εκλογές

Η συζήτηση αυτή γίνεται στη βάση των δεύτερων εκλογών ακόμα και εκτός «γραμμής» από στελέχη των δύο κομμάτων που θεωρούν ότι στις δεύτερες εκλογές, με τον ανταγωνισμό μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά οι συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο για το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά τα στελέχη αυτά θέλουν να προετοιμάσουν το έδαφος ώστε να μπορούν να ανοίξουν εύκολα οι δίαυλοι ανάμεσα στα κόμματα. Μέχρι τώρα δημοσίως σαφείς τοποθετήσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχουν κάνει ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνει ότι θα ήθελε το ΠΑΣΟΚ να έχει άλλη πολιτική από αυτή που λέει ότι μόνο του θα κερδίσει. Ενώ από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο Θόδωρος Μαργαρίτης με συνέπεια τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των κομμάτων του προοδευτικού χώρου για την δημιουργία ενός μετώπου απέναντι στη ΝΔ, βλέποντας κυρίως τον ορίζοντα των δεύτερων εκλογών για να προχωρήσουν οι διεργασίες αυτές.

Τα τραπέζια με κύριο πιάτο τις διεργασίες στην κεντροαριστερά

Με τις εκλογές να καθορίζουν πέρα από την επόμενη κυβέρνηση και την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, ακόμα και εκτός «γραμμής» τα στελέχη του ευρύτερου χώρου θα συνεχίζουν να συζητούν. Έτσι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν τραπέζια και όχι καφέδες, που θα έχουν στο μενού τους για κύριο πιάτο τις διεργασίες μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού φάσματος.